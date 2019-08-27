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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.

Источник: РИА Новости

Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Светлана Петрова:

Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий. Такие предложения разработаны совместно с другими ведомствами.

Кроме того, после трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево Минтранс предлагает готовить в летных вузах пилотов именно для SSJ100 и вдвое увеличить сумму бюджетных средств на обучение российских летчиков.

Предложения, состоящие из четырех блоков, рассмотрят в конце сентября.

Трагедия в Шереметьево

Пятого мая лайнер Sukhoi Superjet 100 следовал из Москвы в Мурманск. Через некоторое время после взлета экипаж принял решение экстренно вернуться в столичный аэропорт. При жесткой посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели, огонь перекинулся на хвостовую часть.

Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа.

Возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин крушения — техническая неисправность, низкая квалификация экипажа и плохие погодные условия.

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Следите за развитием темы Аварийная посадка SSJ-100 в Шереметьево. Главное
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