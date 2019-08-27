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13:05 (мск), источник: РИАМО

Авиасалон МАКС официально открылся в Жуковском

РИАМО — 27 авг. Международный авиационно-космический салон официально открылся в подмосковном Жуковском, с приветствием к участникам салона выступил президент России Владимир Путин.

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фотографии

«Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона. Прежде всего, нашего доброго друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы глубоко ценим международное внимание к авиасалону. Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического потенциала нашей страны, уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе флагманов. Тесные кооперации разработок наших ученых, эффективное использование разработок», — сказал Путин.

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МАКС проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Главная цель авиасалона — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Для авиасалона масштабную программу подготовили авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи». Кроме того, на МАКС выступят пилотажные группы «Колибри», «Русь» и «Первый полет», прибалтийские ANBO и Baltic Bees Jet Team.

Всего в авиасалоне примут участие порядка 30 стран и 1 тысяча предприятий и организаций.

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