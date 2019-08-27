На съёмках фильма о Джеймсе Бонде замечен новый Defender с московскими номерами

Снимок автомобиля, сделанный на съёмочной площадке в Великобритании, опубликовал на своей странице в Instagram Стивен Фёрт. Фотография стала первым снимком внедорожника, на котором он не скрыт камуфляжем. Официальная премьера модели должна состояться позднее в 2019 году.
Судя по изображению, в следующем фильме о Джеймсе Бонде появится Land Rover Defender с московскими номерами. Если точнее, то их имитацией — на машине видны регистрационные знаки, стилизованные под российские (код региона 97, триколор и надпись RUS), но при этом с ошибками в символах и их расположении.
Также автомобиль оснащён лебёдкой, встроенной в передний бампер, рифлёными алюминиевыми накладками на капоте, а также внедорожник полностью, включая фирменные эмблемы, окрашен в чёрный цвет.
Напомним, 25-й фильм «бондианы» выйдет 9 апреля 2020 года. Роль Джеймса Бонда в «Нет времени умирать» в пятый раз сыграет Дэниэл Крэйг. Известно, что помимо Land Rover Defender в съёмках задействованы несколько спорткаров Aston Martin различных моделей, появлявшихся в том числе в других частях «бондианы».