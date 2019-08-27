Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Шпионские гаджеты Больше 700 россиян с 2011 года осудили за использование шпионских гаджетов
Фоторепортажи
10Как горела Останкинская телебашня
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
13:51 (мск), источник: Популярная механика

На съёмках фильма о Джеймсе Бонде замечен новый Defender с московскими номерами

В апреле 2020 года состоится премьера 25-й части «бондианы», а пока активно идут съёмки нового фильма. В них принимает участие и новый внедорожник Land Rover Defender с российскими номерами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Снимок автомобиля, сделанный на съёмочной площадке в Великобритании, опубликовал на своей странице в Instagram Стивен Фёрт. Фотография стала первым снимком внедорожника, на котором он не скрыт камуфляжем. Официальная премьера модели должна состояться позднее в 2019 году.

Новость
СМИ: новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Судя по изображению, в следующем фильме о Джеймсе Бонде появится Land Rover Defender с московскими номерами. Если точнее, то их имитацией — на машине видны регистрационные знаки, стилизованные под российские (код региона 97, триколор и надпись RUS), но при этом с ошибками в символах и их расположении.

Также автомобиль оснащён лебёдкой, встроенной в передний бампер, рифлёными алюминиевыми накладками на капоте, а также внедорожник полностью, включая фирменные эмблемы, окрашен в чёрный цвет.

Напомним, 25-й фильм «бондианы» выйдет 9 апреля 2020 года. Роль Джеймса Бонда в «Нет времени умирать» в пятый раз сыграет Дэниэл Крэйг. Известно, что помимо Land Rover Defender в съёмках задействованы несколько спорткаров Aston Martin различных моделей, появлявшихся в том числе в других частях «бондианы».

Максим Вершинин

 Мяу по-русски: о чем говорят кошки
Помощник Google теперь будет читать сообщения WhatsApp и Telegram
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 на МАКС
В резюме россиян появится новая графа
Мороженое, которое Путин ел на МАКС-2017, подорожало на 10 руб.
Что ждёт пенсии? ПФР переходит на электронные трудовые книжки
Фотогалерея: как горела Останкинская башня
На Урале женщина обнаружила свое фото на образце надгробия
Сотни оленей собрались на поляне «полюбоваться закатом» (фото)
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
ГИБДД разрешила Путину ездить на мотоцикле без шлема Севастопольская ГИБДД заявила, что езда президента Владимира Путина на мотоцикле без шлема во время посещения Крыма не подпадает под ПДД
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
Галкин и его сын от Пугачевой растрогали сеть (фото) Телеведущий показал совместное фото с Гарри
Леди
Звезды, которым не удалось перезагрузить отношения со второй попытки Сайрус и Хемсворт, Хадид и The Weeknd, кому еще из звезд не удалось спасти свои отношения со второго раза?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь