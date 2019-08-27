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21:08 (мск), источник: Forbes

Турецкий миллиардер, в чьем ресторане повар кормил Кадырова с ножа, распродает активы

Один из самых богатых людей Турции Ферит Шахенк готов продать активы на $890 млн из-за долгов. Ему принадлежит в том числе сеть стейк-хаусов Nusr-Et. Ее звездный шеф-повар, солящий мясо через локоть, кормил с ножа Рамзана Кадырова.

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Турецкий миллиардер Ферит Шахенк намерен продать часть своих активов, чтобы покрыть долги в €2,3 млрд. Его компания Dogus Holding AS может избавиться от инвестиционного портфеля на сумму до €800 млн ($890 млн), заявил бизнесмен в интервью Bloomberg. К концу 2020 года его компания рассчитывает сократить задолженность до €1,5 млрд. Холдинг заключил соглашение о реструктуризации долгов с 12 турецкими банками.

Dogus Holding владеет долями в ресторанах, развлекательных центрах, пристанях для яхт и дилерском автомобильном бизнесе. Шахенку принадлежит в том числе сеть стейк-хаусов Nusr-Et, которую основал повар Нусрет Гекче. Он прославился своим способом солить мясо через локоть и стал живым мемом Salt Bae («Соляной повар»). В его ресторанах часто бывают знаменитости.

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Salt Bae также появился в третьем сезоне сериала «Миллиарды», играя самого себя.

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В ноябре 2018 года одно из заведений посетил глава Чечни Рамзан Кадыров. Гекче накормил его мясом прямо с ножа, перед этим посолив своим фирменным способом. Судя по сайту главы Чечни, Кадыров тогда был в ОАЭ.

Судя по всему, скоро Nusret Gökçe откроется в Грозном)

Опубликовано Beslan Uspanov Четверг, 22 ноября 2018 г.

Ферит Шахенк занял пятое место в списке богатейших бизнесменов Турции по версии Forbes и 1168-е в глобальном рейтинге. На тот момент состояние бизнесмена оценивалось в $2 млрд. Как пишет Bloomberg, финансовые проблемы у него возникли из-за валютных кредитов, которые он взял до падения курса лиры.

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