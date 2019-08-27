21:08 (мск), источник: Forbes
Турецкий миллиардер, в чьем ресторане повар кормил Кадырова с ножа, распродает активы
Один из самых богатых людей Турции Ферит Шахенк готов продать активы на $890 млн
Турецкий миллиардер Ферит Шахенк намерен продать часть своих активов, чтобы покрыть долги в €2,3 млрд. Его компания Dogus Holding AS может избавиться от инвестиционного портфеля на сумму до €800 млн ($890 млн), заявил бизнесмен в интервью Bloomberg. К концу 2020 года его компания рассчитывает сократить задолженность до €1,5 млрд. Холдинг заключил соглашение о реструктуризации долгов с 12 турецкими банками.
Dogus Holding владеет долями в ресторанах, развлекательных центрах, пристанях для яхт и дилерском автомобильном бизнесе. Шахенку принадлежит в том числе сеть
Salt Bae также появился в третьем сезоне сериала «Миллиарды», играя самого себя.
В ноябре 2018 года одно из заведений посетил глава Чечни Рамзан Кадыров. Гекче накормил его мясом прямо с ножа, перед этим посолив своим фирменным способом. Судя по сайту главы Чечни, Кадыров тогда был в ОАЭ.
Ферит Шахенк занял пятое место в списке богатейших бизнесменов Турции по версии Forbes и 1168-е в глобальном рейтинге. На тот момент состояние бизнесмена оценивалось в $2 млрд. Как пишет Bloomberg, финансовые проблемы у него возникли