Раскрыт объем «секретной» экономики России

Это составляет почти 5,3 процента ВВП за соответствующий год. Из данных Росстата следует, что в предыдущие годы секретные траты росли, но в 2016—2017 годах оставались на одном уровне.
Ведомство еще не публиковало данные за 2018 год, однако показатель мог еще снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».
Траты на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности не раскрываются, однако их можно определить по остаточному принципу.
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Евгений Никитенко считает, что публикация этих данных будет преступлением против государства. «Наши противники должны бояться и думать, что же там есть», — сказал он.
В закупки вооружения длительного пользования входит приобретение самолетов, кораблей, танков и других видов оружия. К покупке продуктов интеллектуальной собственности относятся расходы на научные исследования и разработки, разведку полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных.