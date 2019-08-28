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03:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыт объем «секретной» экономики России

Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Росстата.

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Это составляет почти 5,3 процента ВВП за соответствующий год. Из данных Росстата следует, что в предыдущие годы секретные траты росли, но в 2016—2017 годах оставались на одном уровне.

Ведомство еще не публиковало данные за 2018 год, однако показатель мог еще снизиться, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал».

Траты на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности не раскрываются, однако их можно определить по остаточному принципу.

Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Евгений Никитенко считает, что публикация этих данных будет преступлением против государства. «Наши противники должны бояться и думать, что же там есть», — сказал он.

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов, напротив, считает, что сокрытие сведений о расходах на эти категории позволяет бесконтрольно использовать средства.

В закупки вооружения длительного пользования входит приобретение самолетов, кораблей, танков и других видов оружия. К покупке продуктов интеллектуальной собственности относятся расходы на научные исследования и разработки, разведку полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных.

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