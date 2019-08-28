11:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Продукты с органиченным сроком годности
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков.
Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку. С 2020 года все продукты с надписью «органический» должны иметь российские сертификаты. Но получить их невозможно
О рисках вступления в силу закона «Об органической продукции» с 1 января 2020 года сказано в письме исполнительного директора «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Копия обращения с приложением есть у «Ъ», отправку документа подтвердил господин Поповичев.
Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд». На упаковке нанесен знак соответствующих систем сертификации, включая надпись «органический», что до вступления в силу российского закона позволяло продвигать товар. Но с 1 января 2020 года такая продукция становится нелегитимной, поскольку не имеет российских органических сертификатов, и должна быть одномоментно отозвана из оборота, что приведет к значительным издержкам всех звеньев товаропроводящей сети, говорится в приложении к письму.
Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения знака «органик» и ведения реестра производителей, до сих пор не приняты, что не позволяет начать выпуск продукции с 1 января. Как объясняют в «Русбренде», формат упаковки заказывается не менее чем за полгода, а маркировка уже выпущенных продуктов трудоемка и требует существенных затрат. Ассоциация просит Дмитрия Патрушева организовать экстренное совещание для поиска решений, которые позволят снять риски для бизнеса и потребителей органической продукции.
Euromonitor International оценивает оборот российского рынка органической продукции в 900 млрд руб. По данным исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, на импорт приходится около 80% всей категории. Руководитель отдела качества, устойчивого развития и экологии «Гиперглобуса» (развивает гипермаркеты Globus) Полина Мурашкина говорит, что сегодня в магазинах сети представлено около 680 артикулов органической продукции, из которых 626 подтверждены международными стандартами. Уже с 1 января реализация этих товаров будет невозможна, подтверждает она.
В результате, предупреждает
В
В Nestle (поставляет органическое детское питание под брендом Nan) согласны, что проблему может решить переходный период для доработки нормативной базы и подготовки бизнеса к нововведениям. В компании добавляют, что выходом также может стать признание на территории РФ действующих международных сертификатов на органическую продукцию, полученных в ЕС, США, Австралии. Но Алексей Поповичев сомневается, что в текущей политической обстановке это возможно.
По факту это и означает снятие с продажи всей импортной органической продукции с 1 января и смену ее упаковки, на что уйдет несколько месяцев, а
Анатолий Костырев