Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
24Интересные и странные места, найденные на карте
11:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Продукты с органиченным сроком годности

Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вступление в силу закона «Об органической продукции» может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку. С 2020 года все продукты с надписью «органический» должны иметь российские сертификаты. Но получить их невозможно из-за неготовности механизмов, в результате импортные продукты придется снимать с продажи для смены упаковки, что грозит «миллиардными убытками» поставщикам и ритейлу, беспокоятся участники рынка.

О рисках вступления в силу закона «Об органической продукции» с 1 января 2020 года сказано в письме исполнительного директора «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. Копия обращения с приложением есть у «Ъ», отправку документа подтвердил господин Поповичев.

Как отмечается в письме, выполнение некоторых требований закона ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям «миллиардными убытками».
Новость
Продукты, которые нас разоряют

Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд». На упаковке нанесен знак соответствующих систем сертификации, включая надпись «органический», что до вступления в силу российского закона позволяло продвигать товар. Но с 1 января 2020 года такая продукция становится нелегитимной, поскольку не имеет российских органических сертификатов, и должна быть одномоментно отозвана из оборота, что приведет к значительным издержкам всех звеньев товаропроводящей сети, говорится в приложении к письму.

При этом, указывают в «Русбренде», сертификация импортной продукции на соответствие российским требованиям почти невозможна: в стране работает только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены.
Новость
Традиции питания, которые достались нам из СССР

Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения знака «органик» и ведения реестра производителей, до сих пор не приняты, что не позволяет начать выпуск продукции с 1 января. Как объясняют в «Русбренде», формат упаковки заказывается не менее чем за полгода, а маркировка уже выпущенных продуктов трудоемка и требует существенных затрат. Ассоциация просит Дмитрия Патрушева организовать экстренное совещание для поиска решений, которые позволят снять риски для бизнеса и потребителей органической продукции.

Euromonitor International оценивает оборот российского рынка органической продукции в 900 млрд руб. По данным исполнительного директора Национального органического союза Олега Мироненко, на импорт приходится около 80% всей категории. Руководитель отдела качества, устойчивого развития и экологии «Гиперглобуса» (развивает гипермаркеты Globus) Полина Мурашкина говорит, что сегодня в магазинах сети представлено около 680 артикулов органической продукции, из которых 626 подтверждены международными стандартами. Уже с 1 января реализация этих товаров будет невозможна, подтверждает она.

Новость
Как совместить здоровое питание с экономией

В результате, предупреждает топ-менеджер, рынок органики в РФ ощутимо просядет. В Auchan отказались от комментариев. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и Metro не ответили на вопросы «Ъ».

В компании-производителе органического детского питания Hipp считают необходимым отсрочить вступление в силу требований к маркировке импортной органической продукции до устранения пробелов в законодательстве, на что может уйти два-три года.

В Nestle (поставляет органическое детское питание под брендом Nan) согласны, что проблему может решить переходный период для доработки нормативной базы и подготовки бизнеса к нововведениям. В компании добавляют, что выходом также может стать признание на территории РФ действующих международных сертификатов на органическую продукцию, полученных в ЕС, США, Австралии. Но Алексей Поповичев сомневается, что в текущей политической обстановке это возможно.

В Минсельхозе сообщили «Ъ», что письмо «Русбренда» находится на рассмотрении. При этом там отметили, что продажа продукции не запрещается, запрещено только использовать маркировку «органический», если требования страны-экспортера не соответствуют стандартам РФ.

По факту это и означает снятие с продажи всей импортной органической продукции с 1 января и смену ее упаковки, на что уйдет несколько месяцев, а из-за неготовности российских механизмов сертификации процесс нельзя начать заранее, указывает господин Поповичев.

Анатолий Костырев

 Борис Титов указал Владимиру Путину на промах
Раскрыт тайный замысел Китая
Под завалами здания в Новосибирске могут находиться люди
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
Хирурги Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении
Стали известны самые богатые российские семьи
Pornhub снял «самое грязное видео в мире» в поддержку экологии
Игрок побежал целоваться с женой после гола и узнал о его отмене
«Плоский штопор» в исполнении Су-57 сняли на видео
Здоровье
5 привычек, которые незаметно отбирают молодость Их сложно заметить, но достаточно легко исправить.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
BMW сделала кроссовер, который не боится АК-47 (фото) Компания представила новую бронированную версию кроссовера X5, который способен выдержать выстрелы из автомата «Калашникова» и атаку беспилотников
Кино
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне» Творческий вечер певицы состоялся на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз У актера родилась еще одна дочь (фото)
Леди
Лолита, Виктория Боня и еще 12 звезд, которые любят прозрачную одежду Селебрити из нашей подборки явно гордятся своей фигурой и не прочь продемонстрировать ее даже на красных дорожках.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь