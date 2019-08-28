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04:59 (мск), источник: Российская газета

В каких регионах зарплаты растут быстрее, чем кредиты

В 79 регионах России рост начисленной заработной платы граждан в первом полугодии опережал рост взятых ими кредитов. Это показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Российской газеты»).

Источник: РИА "Новости"

Сделано это было, чтобы оценить обоснованность оптимизма россиян в наращивании кредитного портфеля. Особенно удивительные результаты показала Магаданская область. Здесь зафиксирован не просто максимальный коэффициент опережения роста заработной платы над ростом кредитов.

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«За счет того, что в этом регионе объем кредитов граждан снижался (единственный регион РФ), — говорится в исследовании, — этот коэффициент был еще и отрицательным».

«Минус 36,76 раза. Начисленная заработная плата жителей с января по июнь включительно выросла здесь на 15,81 процента, а их кредитный портфель сократился на 0,43 процента. Жители Магаданской области «больше всех преуспели в закрытии своих долгов перед банками», — делают вывод аналитики.

Среди остальных 78 регионов, где рост номинальной начисленной заработной платы превысил рост кредитного портфеля граждан, на первом месте Бурятия: разница в их динамике составила 8,66 раза.
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Заработная плата выросла на 22,35 процента, а кредиты — на 2,58.

Следом идет Забайкальский край с результатом 6,25 раза. В Республике Саха (Якутия) зафиксирован коэффициент опережения в 6,12 раза, определили аналитики.

И только в шести регионах рост кредитной нагрузки россиян опережал рост номинальной начисленной заработной платы.

В Сахалинской области долговая нагрузка граждан росла почти в два раза быстрее. В Севастополе заработная плата выросла на 22,71 процента, а объем кредитов на руках граждан на 35,13 процента.

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«Мы видим, что в подавляющем большинстве регионов рост номинальной начисленной заработной платы в первом полугодии 2019 года опережал, порой очень значительно, рост объемов кредитов граждан», — резюмирует Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

Какие кредиты брать не нужно

Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России: «Самые вредные кредиты — это кредиты на текущее потребление, то, что называется кредиты наличными или «до зарплаты».

По данным Центрального банка, процентные ставки по потребительским кредитам, включая дополнительные платежи (то, что называется полной стоимостью кредита), в банках могут превышать 40 процентов годовых, в микрофинансовых организациях — 360 процентов годовых.
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Такие кредиты, разумеется, легко могут превратиться в неподъемное бремя для домохозяйства. И привести к появлению на финансовом балансе семьи цепочки кредитов, взятых для того, чтобы погасить предыдущие заимствования.

Это означает очень большие проблемы для домохозяйства, которые могут поставить под большой вопрос его долгосрочное благополучие.

В идеале процентные ставки не должны превышать скорость роста доходов семьи. В этом случае кредиты позволяют сегодня приобретать товары и услуги, которые в ином случае стали бы доступны для семьи только в будущем.

Поэтому надо стараться выбирать кредиты, стоимость обслуживания которых не превышает 10−12 процентов годовых.

Вообще при определении кредитной нагрузки необходимо иметь в виду, что платежи по кредитам ни в коем случае не должны превышать 25−30 процентов от общих доходов домохозяйства.

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