В России создадут «принципиально новый» вертолет

«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — сказал Шибитов в интервью журналу «Вертолеты России».
В настоящее время проект находится на этапе формирования.
«Эта машина создается в новой для нас нише. Сама ее концепция будет сильно отличаться от тех принципиальных решений, которые были заложены в существующий модельный ряд наших гражданских машин», — пояснил Шибитов.
Шибитов напомнил, что в холдинге уже была проведена научно-исследовательская работа по созданию перспективного скоростного вертолета, в рамках которой разработана летающая лаборатория на базе Ми-24.
Он также отметил, что в рамках этого проекта был сформирован научно-технический задел в области увеличения скорости полета, а полученные наработки будут использованы в том числе для создания перспективного коммерческого вертолета.