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06:28 (мск), источник: РИА Новости

В России создадут «принципиально новый» вертолет

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг — РИА Новости. Принципиально новый вертолет, который объединит прежние наработки, разрабатывают в России, сообщил директор по инновациям холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») Андрей Шибитов.

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«Это будет принципиально новая машина, созданная с использованием аддитивных технологий, новых методов сборки, применением композитных материалов, иных, современных профилей несущего и рулевого винтов, передовой конструкции втулки несущего винта», — сказал Шибитов в интервью журналу «Вертолеты России».

В настоящее время проект находится на этапе формирования.

«Эта машина создается в новой для нас нише. Сама ее концепция будет сильно отличаться от тех принципиальных решений, которые были заложены в существующий модельный ряд наших гражданских машин», — пояснил Шибитов.

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По его словам, новый проект объединит в себе все значимые наработки конструкторских бюро Миля и Камова, а также Казанского вертолетного завода.

Шибитов напомнил, что в холдинге уже была проведена научно-исследовательская работа по созданию перспективного скоростного вертолета, в рамках которой разработана летающая лаборатория на базе Ми-24.

Он также отметил, что в рамках этого проекта был сформирован научно-технический задел в области увеличения скорости полета, а полученные наработки будут использованы в том числе для создания перспективного коммерческого вертолета.

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