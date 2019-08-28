09:05 (мск), источник: Forbes
10 богатейших семейных кланов России — 2019
Forbes составил шестой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий, за год он обновился на треть.
В экономике России продолжается стагнация, и перспектив роста для нее не видно. Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд.
При этом состояние Саида Гуцериева, сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, выросло вдвое — отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя
Тогда семейные активы делились между братьями Аркадием и Борисом, а их общая оценка составляла $5,55 млрд. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. Сегодня общее состояние всех четверых оценивается в $5,18 млрд.
Братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы. Оценки состояний семей Шамаловых и Зубицких (Группа «Кокс») недотянули до $1 млрд.
Владимир Евтушенков в прошлом году передал сыну Феликсу, члену совета директоров АФК «Система», 5% своих акций холдинга, которые сейчас оцениваются в $90 млн. Семья заняла пятое место в рейтинге с совокупным состоянием $1,94 млрд.
Импортозамещение дает возможность таким компаниям, как «Мираторг» и «Черкизово», расти опережающими темпами. Капитализация «Черкизово» за год (с 26 июля 2018-го по 26 июля 2019-го) выросла в долларах на 75%, до $1,3 млрд, в то время как индекс РТС — всего на 17%.