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09:05 (мск), источник: Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2019

Forbes составил шестой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий, за год он обновился на треть.

Источник: Reuters

В экономике России продолжается стагнация, и перспектив роста для нее не видно. Не растут и оценки активов российских предпринимателей — по сравнению с прошлым годом совокупное состояние десяти богатейших семей практически не изменилось, увеличилось всего на $300 млн, до $25,3 млрд.

Первое место, как и в предыдущие четыре года, занимает клан Гуцериевых. Суммарная оценка состояний всех его представителей за год снизилась, но незначительно, с $5,97 млрд до $5,65 млрд.
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При этом состояние Саида Гуцериева, сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, выросло вдвое — отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М. Видео».

Второе место стабильно занимают Ротенберги — их семья была первой лишь один раз, в первом рейтинге, который вышел в 2014 году.

Тогда семейные активы делились между братьями Аркадием и Борисом, а их общая оценка составляла $5,55 млрд. Позже, когда против братьев были введены международные санкции, часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии. Сегодня общее состояние всех четверых оценивается в $5,18 млрд.

Порог отсечения в нынешнем рейтинге составил $1,16 млрд, его не смогли преодолеть три из десяти богатейших семей, входивших в прошлогодний список.
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Братья Зия и Магомед Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы. Оценки состояний семей Шамаловых и Зубицких (Группа «Кокс») недотянули до $1 млрд.

Новичками рейтинга стали семьи Евтушенковых (АФК «Система»), Линников («Мираторг») и Михайловых (Группа «Черкизово»).

Владимир Евтушенков в прошлом году передал сыну Феликсу, члену совета директоров АФК «Система», 5% своих акций холдинга, которые сейчас оцениваются в $90 млн. Семья заняла пятое место в рейтинге с совокупным состоянием $1,94 млрд.

В рейтинге впервые появились представители аграрного сектора — и Линники (№ 7, общее состояние $1,6 млрд), и Михайловы (№ 10, $1,16 млрд) занимаются производством мяса.

Импортозамещение дает возможность таким компаниям, как «Мираторг» и «Черкизово», расти опережающими темпами. Капитализация «Черкизово» за год (с 26 июля 2018-го по 26 июля 2019-го) выросла в долларах на 75%, до $1,3 млрд, в то время как индекс РТС — всего на 17%.

Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России
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