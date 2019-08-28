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15:50 (мск), источник: РИА Новости

Три удара по рублю: что будет с курсом этой осенью

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Министерство экономического развития скорректировало прогноз по среднегодовому курсу российской валюты с 65,1 до 65,4 рубля за доллар.

ЦБ: $ 66.4127   +0.15 € 73.6583   +0.05 ММВБ: $ 66.7900   +0.35 € 74.0125   +0.33
Источник: РИА Новости

Основными рисками для национальной денежной единицы по-прежнему остаются санкционная риторика Запада, нефтяные котировки и торговые войны.

Без паники

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин так прокомментировал изменение прогноза: «После периода сильного рубля курс вернулся к своим фундаментальным значениям и, несмотря на закрепление нефтяных цен ниже уровня в 60 долларов за баррель, стабилизируется».

В июле доллар на Московской бирже торговался преимущественно в диапазоне 62,9−63,5 рубля, однако 2 августа, когда СМИ сообщили о намерении Вашингтона ввести очередной пакет санкций по делу Скрипалей, торги закрылись на отметке 65,27 рубля. В следующую торговую сессию котировки доходили до 65,6.

Примечательно, что 26 августа, в день вступления санкций в силу, рынок на это не отреагировал: при открытии биржи доллар стоил 65,97 рубля, а при закрытии всего на десять копеек дороже.

Дело в том, что достаточно жесткие на первый взгляд ограничения никак не повлияют на российскую экономику.
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Больше всего аналитики опасались запрета на покупку российских долговых бумаг, номинированных в иностранной валюте. Но в итоге ограничения коснулись только первичного рынка облигаций. То есть американские инвесторы все равно могут их покупать — на вторичном рынке или через оффшорные посреднические компании.

Так что попытка Вашингтона искусственно снизить спрос на высокодоходные российские ценные бумаги обречена на провал, даже если инвесторы и станут осторожнее.

«Минфину сложнее будет размещать евробонды именно в долларах. Но ЕС, насколько я понимаю, не поддержал эту тему, поэтому можно размещать облигации в евро или в швейцарских франках и их будут покупать», — объясняет макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Ставки сделаны

В пользу рубля и денежно-кредитная политика американского Федрезерва. «Рынки на сто процентов уверены в снижении базовой ставки на сентябрьском заседании ФРС», — отмечает глава отдела управления бумагами с фиксированной доходностью компании «Сбербанк Управление Активами» Ренат Малин.

Значит, доходность американских облигаций снизится и спрос на российские бумаги вырастет или останется прежним. Поэтому даже если осенью США объявят о новых санкциях, курс упадет несильно и быстро вернется к прежнему уровню.
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При этом Банк России сохраняет возможность также снизить ключевую ставку на заседании в сентябре, ведь ЦБ при принятии решений опирается на текущее значение инфляции. В Минэкономразвития уверены, что по итогам 2019-го этот показатель составит 3,8% — даже меньше, чем целевые четыре процента.

Теоретически снижение ставки Центробанком способно ослабить спрос на российские облигации. Но учитывая, что перед этим реализация ОФЗ наверняка увеличится (инвесторы поспешат купить бумаги с более высокой доходностью), ситуация в целом сохранит сбалансированность.
Нефть и торговые войны.

Другое дело — торговая война между США и Китаем и связанные с этим неутешительные прогнозы по темпам роста мировой экономики. По мнению экспертов, дальнейшее повышение взаимных пошлин Вашингтоном и Пекином обернется падением спроса на товары и, соответственно, энергоресурсы.

Торговые войны
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Однако на рынке тяжелых сортов нефти, которую производит Россия, серьезных ценовых колебаний ждать не приходится. Последние санкции Вашингтона против Ирана и Венесуэлы создали острый дефицит такой нефти, поэтому спрос на российское сырье вырос «как на стероидах», отмечают аналитики.

Причем американцы — среди главных покупателей: только в первой половине мая Россия отправила в США пять миллионов баррелей. Страны ЕС тоже выстроились в очередь. «Все нефтеперерабатывающие заводы ищут Urals или ее аналоги. И очевидно, что этой нефти на всех не хватает», — цитирует Reuters одного из европейских нефтетрейдеров.

В итоге к августу Urals впервые превзошла по цене североморскую Brent. Учитывая, что страны ОПЕК сократили добычу высокосернистых сортов, а вероятность отмены Вашингтоном ограничений против Ирана и Венесуэлы в ближайшее время крайне мала, спрос на российское топливо в среднесрочной перспективе продолжит расти. Это обеспечит рублю хорошую поддержку как минимум до конца года.

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