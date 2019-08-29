Кредитная лихорадка. До чего могут довести рекордные долги россиян?

Более девяти миллионов соотечественников тратят на обслуживание займов более половины доходов, таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Это, для понимания, 15,7% всех заемщиков России.
Статистика по долгам населения действительно пугающая. В прошлом году, например, рост кредитной нагрузки побил пятилетний максимум: объем обязательств граждан перед банками увеличился на 22,8% (год назад эта цифра была на уровне 13,2%). А всего россияне должны финансовым организациям рекордную сумму: 16 триллионов рублей (данные Центрального банка РФ).
Ситуация с чрезмерной закредитованностью соотечественников совсем скоро может обернуться кризисом, предупреждают в Министерстве экономического развития.
В кредитной петле
Кредитная нагрузка населения за пять лет увеличилась в полтора раза, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Чтобы расплатиться с банком, среднестатистическому гражданину нужна сумма, равная почти годовой зарплате. В 2014 году было достаточно семи зарплат.
Все дело в реальных располагаемых доходах (РРД), которые стабильно снижаются как раз с 2014 года. Сохранять привычный образ жизни соотечественникам все сложнее, они перехватывают тысячу-другую в микрофинансовой организации, расчехляют кредитные карты, крупные покупки совершают в долг. И обслуживать эти долги тоже сложнее.
«Закредитованные россияне не всегда понимают, что они жертвуют своими будущими доходами, тем самым попадая в ловушку. И у них начинается долговая спираль с перекредитовками и новыми долгами. У нас большая часть рынка с долгом больше полугодового дохода», — говорил в интервью Reuters министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Глава Минэкономразвития уверен: если ситуация с закредитованностью не изменится, уже в 2021 году национальную экономику ждет рецессия.
Кстати, на проблему с чрезмерной долговой нагрузкой россиян обращал внимание Всемирный банк (ВБ). Как пишет французская газета Le Figaro, специалисты ВБ видят риски возникновения в России финансового пузыря: слишком быстро у нас растут выдачи микрозаймов с огромными процентами, да и ставки в обычных банках, по мнению Всемирного банка, являются высокими. Все это сопровождается ростом цен и снижением реальных доходов, из-за чего россиянам приходится брать новые кредиты, чтобы погасить старые.
Закредитованность населения чревата проблемами как для заемщиков, так и для государства: для первых это переплаты, затягивание поясов, банкротства, для второго — замедление экономического роста.
«В этом году сумма задолженности россиян перед банками достигла рекордного значения в 16 триллионов рублей. Министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно указывал, что рост потребительского кредитования несет риски для экономики и, в частности, для кредитного рынка. Более того, данная проблема приведет к “взрыву” в экономике. В то же время ЦБ в одном из своих докладов отмечал, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП. В данных оценках нет противоречия. Потребительское кредитование в краткосрочном периоде может повысить потребительскую активность, но в целом оно ускоряет инфляцию, снижает реальные доходы и представляет собой потенциальную угрозу финансовой стабильности. А поскольку совокупный спрос является одним из факторов, стимулирующих экономический рост, снижение совокупного спроса негативно отразится на темпах экономического роста», — объясняет заведующая кафедрой экономической теории и мировой экономики Университета «Синергия» Маргарита Пашковская.
Что будет дальше?
Как пишут «Известия», с 1 октября кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой потребует от финансовых учреждений резервирования средств по повышенному коэффициенту. В Центральном банке считают, что эта мера способна охладить рынок.
«Центробанк сейчас уделяет большое внимание разработке мер, направленных на ограничение повышения долговой нагрузки населения. Банки, вероятнее всего, будут придерживаться консервативного подхода к оценке заемщиков и принятию на себя рисков. В связи с этим кредитная активность продолжит увеличиваться, однако темпы замедлятся и будут соответствовать росту платежеспособного спроса, не создающему рисков для экономики», — рассуждает аналитик управляющей компании «Открытие» Ирина Прохорова.