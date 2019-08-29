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04:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскую экономику представили без сверхдоходов от нефти

ВВП России сократится на 30,5 триллионов рублей в ближайшие пять лет, если экономика страны останется без сверхдоходов от нефти. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития России.

Источник: Reuters

Такой вариант развития событий возможен при консервативном сценарии, согласно которому средняя цена за баррель нефти в 2020 опустится до 42,5 долларов при нынешней стоимости около 60 долларов и вырастет до 45,9 долларов в 2024 году.

В этом случае располагаемые доходы россиян вырастут за пять лет на восемь процентов, а ВВП в целом увеличится на 10,7 процентов.

Отмечается, что сверхдоходами от нефти считается прибыль от продажи топлива выше 40 долларов за баррель (согласно ценам на 2017 год с ежегодной их индексацией на два процента). На нее Минфин закупает валюту для пополнения резервных фондов.

Ранее Минэкономразвития раскрыло сценарий, при котором курс доллара превысит 70 рублей. Согласно прогнозу, такой вариант возможен при цене нефти по 45 долларов за баррель и не ранее 2023 года.

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