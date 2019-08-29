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13:52 (мск), источник: Ведомости

Зарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 октября зарплата сотрудников дочерних предприятий «Газпрома» и филиалов вырастет на 15%, сообщает «ТАСС».

Источник: Reuters

Источник «Интерфакса», близкий к «Газпрому», уточнил, что зарплаты вырастут именно у рабочего персонала, а не сотрудников центрального аппарата монополии.

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Оклады у рабочих «Газпрома» будут проиндексированы на уровень, значительно превышающий рост цен. По итогам июля годовая инфляция составила 4,6%, и Минэкономразвития ожидает ее дальнейшего снижения.

По словам Миллера, за производственными и финансовыми успехами — люди, которые их обеспечивают. В первом полугодии чистая прибыль «Газпрома» выросла на 32,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 878,64 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО за II квартал. Чистая прибыль за апрель — июнь выросла на 16% до 300,59 млрд руб., выручка сократилась на 2,6% до 1,78 трлн. руб.

EBITDA компании снизилась на 13% до 497,339 млрд руб.

«Газпром» на данный момент — самая дорогая компания России. В июле монополия продала неизвестному покупателю 2,93% собственных акций за 139 млрд руб.

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