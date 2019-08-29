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18:13 (мск), источник: Forbes

ФАС предложила уничтожить госкорпорации ради «российского экономического чуда»

Госкорпорации, которые работают на конкурентных рынках, нужно преобразовать в акционерные общества, заявил руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он считает, что это поможет развитию конкуренции и экономики страны.

Источник: РИА "Новости"

«Надо уничтожить российские госкорпорации — перевести в другие организационные формы. Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий», — заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, его цитирует РБК. По словам Артемьева, ФАС намерена включить такую инициативу в новый национальный план развития конкуренции на 2021−2025 годы.

У государственных корпораций сейчас много преференций и преимуществ, которые они используют и «убивают конкурентов», отметил глава ФАС. Он привел в пример опыт Южной Кореи, которая раздробила свои большие промышленные конгломераты (чеболи), превратила их в акционерные общества и тем самым поддержала малый бизнес.

Весь смысл национальных планов, что мы пишем, похож на это. Мы хотим российского экономического чуда. Без конкуренции его не будет, [будет] стагнирующая экономика с темпами роста 2%.
Игорь Артемьев
глава ФАС

Среди других шагов, которые нужно предпринять, руководитель ФАС назвал «ликвидацию огосударствления экономики» и массовую приватизацию.

Сейчас в России есть шесть госкорпораций — Агентство страхования вкладов, ВЭБ. РФ, «Росатом», «Роскосмос», «Ростех» и Фонд содействия реформированию ЖКХ. Некоторые из них, как «Росатом» и «Роскосмос», являются монополистами в своей отрасли.

Ринат Таиров

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