Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Они же не просто так из-под земли возникли!»Россия стала еще больше. Кто и зачем открывает для страны новые земли.
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
23:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Газпром» сузил кубометры

Как и предполагал «Ъ», «Газпром» впервые признал, что не сможет в 2019 году удержать экспортные поставки в Европу на прошлогоднем рекордном уровне. В компании допускают, что экспорт может снизиться на 5%, до 192 млрд кубометров. В «Газпроме» ожидают также снижения средней экспортной цены российского газа на 13%, до $215 за 1 тыс. кубометров. Эксперты объясняют такую динамику острой конкуренцией с СПГ в Европе.

Источник: Reuters

Поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье по итогам 2019 года могут упасть на 4,9%, до 192 млрд кубометров, относительно максимального уровня прошлого года, когда монополия экспортировала 201,9 млрд кубометров. Об этом сообщил в ходе телеконференции заместитель главы департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин. Он пояснил, что это пессимистичный вариант. «Все-таки мы сохраняем оптимизм, и базовый сценарий у нас по продажам на 2019 год, конечно же, выше — около 194−198 млрд кубометров», — сообщил он. То есть снижение может составить 3,9% и 1,9% соответственно. Таким образом, компания впервые признала, что не сможет достигнуть показателей 2018 года.

Читайте также
Украина дождалась американского газа

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в начале года заявила, что «Газпром» вступил в «новую реальность» и теперь будет экспортировать в Европу не менее 200 млрд кубометров. Хотя очень теплая зима в этом году вскоре подвергла такой прогноз серьезному сомнению, в июне глава «Газпрома» Алексей Миллер вновь оценивал экспорт в пределах 198,6−201,1 млрд кубометров.

В течение лета «Газпром» старался поддерживать высокие темпы экспорта, чтобы заполнять подземные хранилища в Европе, прибегая для этого даже к некоторому демпингу через продажи на электронной торговой площадке.

В итоге за семь с половиной месяцев экспорт по сравнению с прошлым годом сократился на 4,7%.

Однако за август в целом падение может быть более существенным.

Сейчас в европейских газовых хранилищах уже находится рекордный абсолютный объем газа — около 94 млрд кубометров, они заполнены на 93%.

Год назад в ПХГ было на 26% меньше газа, но в этом году потребители спешат воспользоваться низкими ценами и подготовиться к возможному перебою поставок через Украину зимой.

Читайте также
Зарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции

Помимо снижения физических объемов поставок в Европу «Газпром» ожидает и падения средней экспортной цены до $215 за 1 тыс. кубометров, сообщил Михаил Мальгин. К концу второго квартала 2019 года она уже упала на 13%, до $208 за 1 тыс. кубометров. В 2018 году средняя стоимость российского трубопроводного газа была на уровне $246 за 1 тыс. кубометров (рост на 23% к 2017 году). Если исходить из прогноза «Газпрома», по итогам 2019 года снижение составит примерно столько же — 12,7%. До этого компания называла среднюю экспортную цену в Европе в диапазоне $230−235 за 1 тыс. кубометров.

Как отмечает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова, скорее всего, исходя из уже имеющихся данных по экспорту за первое полугодие, «Газпром» понимает, что даже холодная зима (в случае ее наступления) и общий рост европейского спроса на газ не смогут компенсировать текущее снижение поставок компании относительно прошлогодних рекордов.

Дело в том, поясняет она, что запуск новых заводов СПГ в мире в первой половине 2019 года привел к снижению цен, что вкупе со снижением цен в Азии привело к приходу больших объемов СПГ в Европу.

При этом, отмечает госпожа Колбикова, спрос на газ в Европе в результате снижения цен может вырасти более чем на 10 млрд кубометров, особенно в электроэнергетике. Примерно с февраля котировки на газовом хабе TTF в Нидерландах упали до уровня, при котором электростанциям выгоднее использовать газ, а не уголь. В июле, к примеру, выгода от использования газа вместо угля составляла около $70 за 1 тыс. кубометров, что за последние несколько лет стало беспрецедентным случаем.

Кроме того, отмечает Екатерина Колбикова, есть и погодный фактор: средняя температура осенью 2018 года была довольно высокой, и, если в этом году она будет ближе к среднемноголетним значениям, это может позволить «Газпрому» нарастить экспорт.

Ольга Мордюшенко

 Россия и Украина снова не смогли договориться
Россияне скупили Турцию
Лукашенко рассказал о «вмешательстве» в выборы США
Новый глава МИД Украины обещает вернуть мир в Донбасс за полгода
Умер актер из фильма «Невезучие»
Грузия захотела экономической свободы от России
Врачи перечислили самые нелепые и опасные ошибки пациентов
Он был лучшим фехтовальщиком СССР, но погиб в схватке с немцем
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Здоровье
Что будет, если перестать мыться Запах, прыщи, болезни или возвращение к природе?
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Транспортный налог предложили рассчитывать по-новому Пересмотреть принцип начисления транспортного налога предложила Счетная палата России. Если инициатива аудиторов найдет поддержку, то нововведение затронет только некоторых водителей
Кино
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи Знаменитые артисты представили свои новые песни на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
46-летняя Мария Миронова заявила о беременности Актриса ждет ребенка (фото)
Леди
На чем экономят Утяшева, Ходченкова и другие звезды Эти звезды знают, как сэкономить на дорогих услугах, но при этом не проиграть в качестве.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь