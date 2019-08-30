Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 О чем договорились Путин и Зеленский 33 на 33: Киев готовит осужденных россиян для обмена, а в московское СИЗО уже привозят украинцев
Фоторепортажи
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

На строительство ледокола «Лидер» выделят 17 миллиардов рублей

Первый транш средств из федерального бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер» в размере 16,9 миллиарда рублей планируется выделить в 2020 году.

Предполагаемая стоимость судна составляет 127,577 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По планам, бюджетные инвестиции будут выделяться на строительство ледокола ежегодно до 2027 года включительно. государственным заказчиком ледокола «Лидер» выступит госкорпорация «Росатом».

Ранее стало известно, что контракт на строительство атомного ледокола «Лидер» между госкорпорацией «Росатом» и судостроительным комплексом «Звезда» будет подписан в ближайшее время.

На какой верфи могут быть построены четыре ледокола на СПГ для проходки от Обской губы до Карского моря, пока не указывается.

Строительство предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

Читайте также
Сколько денег выделят на нацпроекты?
Источник:©Аргументы и факты
 Поклонская рассказала о «тайных переменах» в личной жизни
Невиновная женщина отсидела 35 лет в тюрьме и стала мультимиллионершей
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Роструд предупредил россиян о рабочем дне 31 декабря
В Башкирии выпал первый снег
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
Россиянам разрешат выкупать собственные долги у банков
Депутат Госдумы предложил продлить летние каникулы до октября
Здоровье
Как вас обманывают гинекологи Узнайте правду.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Транспортный налог предложили рассчитывать по-новому Пересмотреть принцип начисления транспортного налога предложила Счетная палата России. Если инициатива аудиторов найдет поддержку, то нововведение затронет только некоторых водителей
Кино
Ротару, Темникова, Киркоров с детьми на «Вечере премьер» в Сочи Знаменитые артисты представили свои новые песни на фестивале «Новая волна 2019»
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Популярные темы на «Детях»
Зажралась? 286
Брянские каникулы 239
как вы относитесь к подобным действиям 208
Как потратить деньги 174
Леди
В моду вошел «черепаший» макияж Креативная идея от блогеров и визажистов – рисовать на веках панцирь черепахи. В отличие от супа, ни одно животное при создании образа не пострадает!
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь