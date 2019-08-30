13:48 (мск), источник: Известия
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
Российские переработчики вторичного сырья нарастили закупку пластиковых отходов
Для сравнения: в 2017 году импорт составлял $15,4 млн, в 2016-м — $16,3 млн. Предприятия по переработке вторсырья вынуждены закупать пластиковые отходы за рубежом, чтобы поддерживать существующие мощности, пишет РБК в пятницу, 30 августа.
Согласно статистике, лидерами по экспорту отходов в Россию выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
Одновременно с этим растет экспорт макулатуры, несмотря на жалобы переработчиков на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке.