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17:21 (мск), источник: Daily Storm

Финансист объяснил, почему долги россиян продают коллекторам за копейки

В Торгово-промышленной палате прокомментировали идею МЭР дать гражданам право выкупать у банков свои долги со скидкой.

Источник: РИА "Новости"

Минэкономразвития предложило облегчить жизнь закредитованным россиянам. Нужно обязать кредитора перед передачей долга гражданина коллекторам предложить его по той же цене самому должнику, считает ведомство. По данным составителей соответствующего законопроекта, в среднем в 2018 году банки перепродавали задолженности за суммы, равные 2,8% от величины долга. Глава комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ по инвестполитике Иван Рыков объяснил, что долги продаются по низким ценам, потому что сейчас их продают только «оптовыми пакетами» — сразу до 10 тысяч долгов. Стоимость такого пакета может составлять до миллиарда рублей, добавил он.

Иногда долги продаются коллекторам даже дешевле [чем 2,8% от величины долга]. Бывают продажи по 5−6%, а есть даже меньше, чем 2%. Это зависит от качества самих заемщиков. Речь идет о пакетной продаже — когда продаются пакеты по 100−200 миллионов рублей [долгов], по миллиарду рублей.
Иван Рыков 
глава комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ
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Эксперт убежден, что кредиторы и коллекторы выступят против инициативы Минэкономразвития. «Этот закон в принципе способен убить весь рынок коллекторов сразу — весь их бизнес выстроен на покупке пакетов долгов и взыскании. У банков [в случае принятия законопроекта] могут начаться проблемы со взысканием — это увеличит для них нагрузку. Представьте, в пакете идет пять тысяч — 10 тысяч долгов физических лиц — то есть это все нужно будет всем разослать, работать отдельно со всеми гражданами», — объяснил он.

Рыков также выразил сомнение в том, что банки могут иметь финансовую выгоду в случае принятия законопроекта. «Если бы они могли продать дороже пакеты долгов — они бы их продали», — пояснил он.

Эксперт также отметил, что нововведение может привести к потребительскому экстремизму — «когда можно брать кредит, не платить его и дожидаться покупки кредита у банка за маленькую сумму».

Он рекомендовал Минэкономразвития организовать широкие общественные слушания по инициативе.

Минэкономразвития пояснило инициативу желанием защитить добросовестных заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Согласно тексту законопроекта, который приводит «Коммерсантъ», кредиторы перед уступкой своих прав на долг третьему лицу будут обязаны предложить заемщикам выкупить собственный долг по той же цене. Если заемщик откажется, то в будущем он по закону сможет перекупить долг у нового владельца за двойную цену сделки между банком и коллектором. Если же предложение не будет сделано до договора с третьим лицом, то должник должен иметь возможность купить свой долг по половинной цене.

Авторы указывают, что требования нового закона будут распространяться только на добросовестных заемщиков. Злостных неплательщиков, имеющих возможность оплатить долг, нововведения не коснутся. Также норма не будет иметь силы при банкротстве заемщика.

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Мария Поздеева

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