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17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Доходность НПФ оказалась выше той, которую показал для «молчунов» ВЭБ. РФ

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) за первое полугодие заработали для своих клиентов 10,4% годовых по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и 9% по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), обыграв инфляцию и показатели расширенного портфеля государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ. РФ. Однако показатели НПФ оказались хуже доходностей частных управляющих компаний (ЧУК) и портфеля государственных ценных бумаг ГУК.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Средневзвешенная на обязательства по ОПС доходность российских частных фондов по пенсионным накоплениям за первое полугодие составила 10,4% годовых. Ранее «Ъ» на основе данных крупнейих НПФ и собственных расчетов прогнозировал этот показатель на уровне 10,5%. Таким образом, результат фондов оказался выше, чем доходность расширенного портфеля ГУК ВЭБ. РФ, в котором находятся средства по ОПС «молчунов» (8,4%), но ниже результатов портфеля государственных ценных бумаг ГУК (12,6%). ЧУК за полугодие также переиграли частные фонды (14%). Инфляция за полгода составила 2,5%.

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Лучший результат по доходности портфеля пенсионных накоплений был у НПФ «Гефест», который за первые шесть месяцев года заработал для своих клиентов 16%, на втором месте идет один из крупнейших частных фондов — «Открытие» (13,2%).

Худшие результаты инвестирования по пенсионным накоплениям — у НПФ, которые принадлежат группе компаний (ГК) «Регион» и которые проходят период внутренней санации: НПФ «Образование» (1,7%), «Социальное развитие» (4,5%) и «Будущее» (6,2%).

Промежуточные полугодовые результаты частных фондов в рамках НПО оказались хуже таковых по ОПС. Средневзвешенная на обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению доходность составила 9% годовых. Разброс показателей также выше. НПФ «Социальное» заработал своим клиентам в рамках добровольных пенсионных программ 33,2%, на втором месте — небольшой «Сберфонд» (обязательства по НПО — 2,2 млн руб.), получивший результат 19,7% годовых, третью строчку занял НПФ «Гефест» (15,6%). Худший результат показали Ханты-Мансийский НПФ (0,6%) и «Образование» (1,3%).

Илья Усов

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