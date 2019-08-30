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18:16 (мск), источник: Ведомости

Счетная палата против включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Сперва нужно провести их инвентаризацию.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

На неналоговые платежи приходится 2/3 источников доходов федерального бюджета, в 2018 г. эти поступления превысили 1,5 трлн руб., говорится в сообщении Счетной палаты, а их понятие до сих пор не определено. Минфин в подготовленном им законопроекте предлагал включить в Налоговый кодекс шесть платежей — экологический, утилизационный и курортный сборы, плату за проезд большегрузов по автодорогам, за негативное воздействие на окружающую среду и обязательные отчисления операторов связи.

В 2018 г. они пополнили бюджет на 316,6 млрд руб.

Но это непоследовательное решение, считает Счетная палата: сначала нужно определить критерии обязательных неналоговых платежей, провести их инвентаризацию и оптимизацию. В результате должен появиться реестр обязательных платежей. Вносить платежи в Налоговый кодекс можно, только если они действительно нужны и несут фискальную функцию, приводятся в сообщении Счетной палаты слова ее аудитора Сергея Шторгина. Такая работа займет минимум 2−3 года, считает он.

Против включения отдельных платежей в Налоговый кодекс выступал и бизнес — в частности, РСПП предлагал, прежде чем включать в кодекс экологический сбор, создать прозрачную систему экологического регулирования. Предприниматели предупреждали первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, что налоговую базу для выплаты экологического сбора, который предлагается включить в Налоговый кодекс, должны определять сами компании, но как это делать, законодательно не определено.

В марте бизнес просил не торопиться с включением неналоговых платежей в Налоговый кодекс президента Владимира Путина.
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Минфин, напротив, утверждал, что бизнес выиграет от включения сборов в Налоговый кодекс. Например, снизится административная нагрузка за счет объединения утилизационного и экологического сборов в один платеж, появится возможность возвращать излишне уплаченные деньги, перечисляло министерство в проекте Основных направлений на 2020−2022 гг.

Чиновники уже несколько лет готовят список обязательных платежей. В октябре 2018 г. Минфин рассылал бизнесу реестр с 61 платежом. К первой группе Минфин отнес 10 платежей за получение сведений из госреестров или включение в них информации — например, за данные из ЕГРЮЛа или реестров недвижимости. Ко второй — 15 платежей за услуги, которые бизнесу могут оказывать и частные компании. Например, за подготовку документов или прохождение медобследования для покупки оружия. В третьей — платежи за услуги естественных монополий, например портовые сборы; в четвертой — компенсации, например за вред водным объектам или лесам. К пятой группе Минфин отнес платежи за обязательную экспертизу, которую могут провести лишь госорганы (например, аудит проектной документации), а к шестой — девять платежей за услуги обязательного контроля (например, за регистрацию машины). В Налоговый кодекс Минфин предлагал внести лишь первую группу — эти платежи Минфин считает госпошлинами. Остальные же, по его мнению, должны по-прежнему регулироваться отдельными законами и контролироваться профильными ведомствами, а не ФНС.

«Ведомости» ожидают ответа представителя Минфина.

Елизавета Базанова

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