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05:12 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний

Центробанк РФ расширил круг заемщиков под санкциями, в отношении которых действуют льготы в части создания резервов и расчета отдельных нормативов по клиентам, следует из письма Банка России, опубликованного на сайте регулятора.

Источник: Reuters

ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.

«В качестве юридических лиц — заемщиков (контрагентов), в отношении которых введены меры ограничительного характера, могут рассматриваться также юридические лица — заемщики (контрагенты), на которых действие мер ограничительного характера распространяется в связи с прямым или косвенным участием в их уставном капитале в размере 50 и более процентов иных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера», — говорится в письме.

Ранее Минфин России согласовал с Центробанком позицию по смягчению валютного контроля для резидентов, попавших в санкционные списки. Согласно законопроекту, российские компании, находящиеся под санкциями, смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую, то есть осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках.

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