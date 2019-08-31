ЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний

ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.
«В качестве юридических лиц — заемщиков (контрагентов), в отношении которых введены меры ограничительного характера, могут рассматриваться также юридические лица — заемщики (контрагенты), на которых действие мер ограничительного характера распространяется в связи с прямым или косвенным участием в их уставном капитале в размере 50 и более процентов иных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера», — говорится в письме.
Ранее Минфин России согласовал с Центробанком позицию по смягчению валютного контроля для резидентов, попавших в санкционные списки. Согласно законопроекту, российские компании, находящиеся под санкциями, смогут зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую, то есть осуществлять расчеты с нерезидентами по внешнеторговым контрактам, минуя счета в уполномоченных российских банках.