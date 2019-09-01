«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей

«Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», — говорится в техзадании к закупке НПО «Энергомаш». На это планируется потратить около 19,5 миллиона рублей.
В августе гендиректор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания двигателя пройдут до конца 2019 года, в 2021-м поставят первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты «Союз-5». Предполагается, что первый пуск состоится в ноябре 2022 года.
В 2016 году началась разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») взамен производимого на Украине «Зенита». На первой ступени «Союза-5» планируется использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты «Зенит», на второй — два РД-0124МС — модернизированные двигатели от третьей ступени «Союза-2.1б» вместо производимых на Украине двигателей РД-120.
В июле 2018 года «Роскосмос» заключил госконтракт с РКК «Энергия» (головной разработчик ракеты «Союз-5») на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание «Союза-5». В рамках летных испытаний в 2022—2025 годах предполагается выполнить с Байконура четыре пуска «Союза-5». В первом пуске в 2022 году ракета «Союз-5» полетит с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.
В 2023 году намечается пуск с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения «Федерация» в беспилотном режиме, в 2024 году — в пилотируемом режиме. Ракету «Союз-5» будут производить в Ракетно-космическом центре «Прогресс».
Российско-казахстанский ракетно-космический комплекс «Байтерек» создается на космодроме Байконур и включает разрабатываемую Россией ракету «Союз-5» и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты «Зенит».
Казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за модернизацию стартового комплекса — четверть от общей суммы создания «Байтерека».
НПО «Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», РД-180 — для американской ракеты Atlas-5, РД-181 — для американской ракеты Antares. Сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).