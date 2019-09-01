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10:33 (мск), источник: РИА Новости

«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») начало изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Их будут использовать на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и на сверхтяжелой ракете «Енисей».

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«Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», — говорится в техзадании к закупке НПО «Энергомаш». На это планируется потратить около 19,5 миллиона рублей.

В августе гендиректор предприятия Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания двигателя пройдут до конца 2019 года, в 2021-м поставят первый двигатель для летных испытаний в составе ракеты «Союз-5». Предполагается, что первый пуск состоится в ноябре 2022 года.

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Разработка ракеты «Союз-5»

В 2016 году началась разработка новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») взамен производимого на Украине «Зенита». На первой ступени «Союза-5» планируется использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от первой ступени ракеты «Зенит», на второй — два РД-0124МС — модернизированные двигатели от третьей ступени «Союза-2.1б» вместо производимых на Украине двигателей РД-120.

В июле 2018 года «Роскосмос» заключил госконтракт с РКК «Энергия» (головной разработчик ракеты «Союз-5») на 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание «Союза-5». В рамках летных испытаний в 2022—2025 годах предполагается выполнить с Байконура четыре пуска «Союза-5». В первом пуске в 2022 году ракета «Союз-5» полетит с разгонным блоком ДМ и макетом космического аппарата.

В 2023 году намечается пуск с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения «Федерация» в беспилотном режиме, в 2024 году — в пилотируемом режиме. Ракету «Союз-5» будут производить в Ракетно-космическом центре «Прогресс».
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Российско-казахстанский ракетно-космический комплекс «Байтерек» создается на космодроме Байконур и включает разрабатываемую Россией ракету «Союз-5» и модернизируемый Казахстаном стартовый комплекс ракеты «Зенит».

Казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за модернизацию стартового комплекса — четверть от общей суммы создания «Байтерека».

НПО «Энергомаш» производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», РД-180 — для американской ракеты Atlas-5, РД-181 — для американской ракеты Antares. Сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» («Иртыш»).

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