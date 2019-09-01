Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Фоторепортажи
14Тропы к ликам: как изучить Русский Север и сделать доброе дело
11Властелины колец: как в Испании ловят фламинго
08:29 (мск), источник: Российская газета

У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю

С 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у россиян появится возможность стать собственниками тех наделов земли, которые они когда-то самовольно заняли.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет об участках, которые самовольно используются более 15 лет. Оформить часть их в собственность можно будет при проведении комплексных кадастровых работ.

Новость
Подсчитаны шансы провинциалов купить московскую квартиру

Как уточнили в Федеральной кадастровой палате Росреестра, зачастую дачники или жители поселка пользуются не только той землей, которую когда-то купили или получили в пользование, но и соседским «ничейным участком». По словам директора Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, поправки позволяют узаконить именно используемые на протяжении многих лет сотки, но при соблюдении определенных условий.

Обязательно нужно использовать «прихваченные» сотки более 15 лет, не иметь споров с соседями, а также претензий со стороны органов власти.

Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они эти сведения отражают в своих отчетах. Решение же о корректировке границ принимает Росреестр.

При этом все самовольно занятые сотки оформить в собственность не удастся. По закону площадь «прирезаемой» территории должна быть не больше предельного минимального размера земельного участка, установленного администрацией региона. Или, если предел не установлен, не более 10 процентов от площади основного (законно приобретенного) участка.

 У россиян появится возможность узаконить самовольно занятую землю
В России за парты сядут более 16 миллионов школьников
Зеленский рассказал о темах разговоров с Путиным
Польша пояснила отказ приглашать Россию на памятные мероприятия
Помощникам депутатов повысили зарплаты
Лебедь из покрышки: смешной и жуткий декор российских дворов
Поветкин победил в бою за титул интернационального чемпиона WBA
Эксперты пожаловались на отмену интернатуры в России
Здоровье
Почему пить не вредно: 8 полезных эффектов алкоголя Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. А умеренное потребление может принести ощутимую пользу.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
В России появился еще один внедорожник с «автоматом» от миллиона 30 августа официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода начали оформлять предзаказы на УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Популярные темы на «Детях»
Наилучший этаж. 161
Какой сериал вызовет столько чувств ,сколько "Великолепный век"??? 127
Пять минут до осени 104
Завершение гв 100
Леди
Что такое гардероб по подписке и почему это популярно Для чего и для кого создаются сервисы продажи одежды и обуви по абонементу?
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь