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03:23 (мск), источник: Известия

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Введение компенсаций авиакомпаниям не дало эффекта: по итогам года перелеты подорожают на 9−10%

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9−10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации. Объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина, заставят компании поднять цены в указанных пределах. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным. Начиная с III квартала из-за «низкого сезона» в авиаперевозках цены могут снизиться, но глобальных предпосылок к снижению стоимости перелетов в долгосрочной перспективе нет, уверены эксперты.

Ускоренный рост

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Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9−10%. Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров.

В 2018-м операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей. При этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается, — добавил Борис Шокуров.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. Повышение будет примерно в пределах 8−10%, сказал «Известиям» эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

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Глава научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд пояснил, что объективные предпосылки рынка — резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание — заставят авиакомпании повышать цены в указанных пределах. Эксперт добавил, что тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7−8% по итогам года.

Андрей Крамаренко считает, что в этом году убытки авиакомпаний будут меньше, чем в прошлом. Цены на билеты растут быстрее инфляции, что позволит перевозчикам немного заработать, пояснил он. Кроме того, с 1 октября 2019 года обнуляется НДС на воздушные перевозки в обход Москвы, что положительно скажется на финансах авиакомпаний.

При этом базовые факторы, создающие убытки, по-прежнему сохраняются: стоимость авиакеросина остается очень высокой, а провозные мощности (количество мест в действующем флоте) — избыточны, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

Поэтому предпосылок для долгосрочного снижения цен нет, и с приходом нового «высокого сезона» стоимость перелетов вновь пойдет вверх.

Недоступный демпфер

С начала года стоимость керосина, по словам Бориса Шокурова, выросла на 1,5−2%, однако за прошлый год рост превысил порог в 30%. Авиатопливо — одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

Одним из ключевых механизмов поддержки авиакомпаний, который должен помочь сдерживать цены на билеты в условиях резкого роста стоимости топлива, должен стать демпфер на керосин. Он вступил в действие 1 августа 2019 года.

Предложенный правительством механизм позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тыс. рублей за тонну.

Установленная кабмином планка слишком высока — условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию, уверен Борис Шокуров.

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На низкую эффективность демпфирующего механизма в одном из недавних интервью также указывал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Топ-менеджер отмечал, что его параметры рассчитаны «на стрессовый сценарий». Если бы этот механизм был введен в 2018 году, он сработал бы только в течение четырех месяцев, на которые приходились пики всплеска стоимости авиатоплива и резкий рост курса доллара. В результате из 48 млрд рублей дополнительных расходов авиакомпаний, возникших из-за увеличения цены керосина, удалось бы вернуть только 2,2 млрд рублей, отмечал глава «Аэрофлота». Виталий Савельев подчеркивал, что, хотя у авиакомпании нет планов до конца года повышать цены, она будет следить за рыночной ситуацией.

В «Уральских авиалиниях» также заявили «Известиям», что запущенный с 1 августа механизм демпфера малоэффективен. Там отметили, что он позволяет получить компенсацию только при условии значительного — на 15% и более — роста стоимости авиатоплива на мировом рынке. Кроме того, он не предусматривает привязки к реальным розничным ценам, по которым керосин покупают перевозчики, добавили в авиакомпании.

В пресс-службе Smartavia не стали комментировать демпфер, отметив, что прошло еще мало времени с момента его вступления в силу. Но подчеркнули, что «практически исчерпали финансовые резервы» для сдерживания цен на билеты. Другие крупные авиаперевозчики — S7, UTair, Red Wings, а также небольшие — Nordstar, «Азимут», «Ямал» и «Якутия» — на момент публикации не ответили на запросы «Известий».

В пресс-службе Минфина «Известиям» сказали, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до $65 за баррель.

Там также подчеркнули, что это лишь одна из мер поддержки перевозчиков в условиях повышения цен на топливо. С 2015 года они получают компенсацию части расходов на приобретение керосина в размере 3024 рубля за тонну, на эти цели из бюджета в 2018 году выделили 21 млрд рублей, пояснили в ведомстве.

В Минтрансе на момент публикации на вопросы «Известий» не ответили.

Стоимость нефти до конца года не выйдет за рамки диапазона $55−65 за баррель, сказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Калачев. По его словам, у авиакомпаний будет больше шансов получить компенсацию, если они смогут добиться снижения планки отсечения, как это удалось сделать нефтяникам по бензину и дизельному топливу.

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