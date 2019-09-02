03:23 (мск), источник: Известия
Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов
Введение компенсаций авиакомпаниям не дало эффекта: по итогам года перелеты подорожают на 9−10%
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9−10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации. Объективные факторы, в частности, подорожание авиакеросина, заставят компании поднять цены в указанных пределах. При этом механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер) в АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным. Начиная с III квартала
Стоимость авиабилетов по итогам 2019-го вырастет по сравнению с прошлым годом на 9−10%. Такой прогноз дал «Известиям» заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров.
В 2018-м операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей. При этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
— Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается, — добавил Борис Шокуров.
С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации. Повышение будет примерно в пределах 8−10%, сказал «Известиям» эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.
Глава научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд пояснил, что объективные предпосылки рынка — резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год, продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание — заставят авиакомпании повышать цены в указанных пределах. Эксперт добавил, что тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7−8% по итогам года.
Андрей Крамаренко считает, что в этом году убытки авиакомпаний будут меньше, чем в прошлом. Цены на билеты растут быстрее инфляции, что позволит перевозчикам немного заработать, пояснил он. Кроме того, с 1 октября 2019 года обнуляется НДС на воздушные перевозки в обход Москвы, что положительно скажется на финансах авиакомпаний.
При этом базовые факторы, создающие убытки,
С начала года стоимость керосина, по словам Бориса Шокурова, выросла на 1,5−2%, однако за прошлый год рост превысил порог в 30%. Авиатопливо — одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.
Предложенный правительством механизм позволяет перевозчикам получить компенсации, если экспортная цена (с учетом затрат на логистику) превысит 48,3 тыс. рублей за тонну.
Установленная кабмином планка слишком высока — условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию, уверен Борис Шокуров.
На низкую эффективность демпфирующего механизма в одном из недавних интервью также указывал глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.
В «Уральских авиалиниях» также заявили «Известиям», что запущенный с 1 августа механизм демпфера малоэффективен. Там отметили, что он позволяет получить компенсацию только при условии значительного — на 15% и более — роста стоимости авиатоплива на мировом рынке. Кроме того, он не предусматривает привязки к реальным розничным ценам, по которым керосин покупают перевозчики, добавили в авиакомпании.
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Там также подчеркнули, что это лишь одна из мер поддержки перевозчиков в условиях повышения цен на топливо. С 2015 года они получают компенсацию части расходов на приобретение керосина в размере 3024 рубля за тонну, на эти цели из бюджета в 2018 году выделили 21 млрд рублей, пояснили в ведомстве.
В Минтрансе на момент публикации на вопросы «Известий» не ответили.
Стоимость нефти до конца года не выйдет за рамки диапазона $55−65 за баррель, сказал «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Калачев. По его словам, у авиакомпаний будет больше шансов получить компенсацию, если они смогут добиться снижения планки отсечения, как это удалось сделать нефтяникам по бензину и дизельному топливу.