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11:51 (мск), источник: РИА Новости

Россияне накопили до 14 миллионов «плохих» долгов, сообщает НАПКА

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Россияне в настоящее время накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой более 90 дней, этот показатель вырос с сначала года на 12%, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Источник: РИА Новости

«На текущий момент просроченными кредитами со сроком больше 90 дней являются порядка 13−14 миллионов ссуд, причём данный показатель постоянно увеличивается. Напомним, что 3 года назад лишь 10 миллионов кредитов были дефолтными, а в начале этого года — 12,5 миллиона ссуд», — сказал он.

Мехтиев связал увеличение числа безнадежных кредитов со «сложной ситуацией с реальными доходами населения, когда денег не хватает на очередной платёж».

Как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в первом полугодии 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.

По данным ЦБ, просроченная задолженность физических лиц перед банками на текущий момент превышает 759 миллиардов рублей.
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«Однако статистика строится на основании РСБУ и не учитывает проценты и штрафы, поэтому реальная сумма долга как минимум в два раза больше», — уверен Мехтиев.

Российские власти с начала лета горячо обсуждают роль и значение потребительского кредитования в России. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.

Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.

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