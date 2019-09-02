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10:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский министр вступился за опального инвестора из США

Министр экономического развития Максим Орешкин в интервью ТАСС призвал как можно скорее разобраться с уголовным делом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве.

Источник: РИА "Новости"

Орешкин сравнил преследование Калви с уголовным делом в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обвинявшегося в июне в попытке распространения наркотиков. Обвинения с журналиста были сняты через несколько дней после задержания за недоказанностью вины.

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«С этим делом [Майкла Калви] надо максимально быстро разбираться. У нас ведь проблема не только в том, что какие-то дела, как видим на примере Ивана Голунова, возникают на ровном месте. Они порой длятся месяцами, годами, зависая без проведения каких-то фактических действий», — отметил министр.

По его словам, история Калви «добавляет красок к глобальному пессимистическому настроению» в отношении России и ее бизнес-климата.

Майкл Калви и еще пять сотрудников Baring Vostok были задержаны в феврале по обвинению в мошенничестве. Им вменяется существенное завышение стоимости акций люксембургской компании IFTG, которыми Первое коллекторское бюро рассчиталось по своему долгу перед банком «Восточный». Все три компании к тому моменту находились под контролем Baring Vostok. Впоследствии контрольный пакет акций банка перешел к структурам бывшего миноритарного акционера Артема Аветисяна, конфликтом с которым свое преследование объяснял сам Калви.

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