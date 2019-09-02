14:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Рогозин ответил на критику Борисова из-за темпов строительства Восточного
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление
В интервью «Ведомостям» господин Борисов сказал, что ситуация с Восточным «не устраивает всех», а работы по первой очереди космодрома «фактически сорваны». В ответ на это господин Рогозин написал в Twitter: «А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле».
Напомним, в 2011—2018 годы
Строительство Восточного началось в 2012 году. Проект обошелся в 92 млрд руб., срок сдачи объекта неоднократно переносился. В июне 2019-го