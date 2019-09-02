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13:57 (мск), источник: РИА Новости

Российские миллиардеры с января стали богаче на 28,3 миллиарда долларов

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян за первые восемь месяцев 2019 года увеличилось на 28,316 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Источник: Reuters

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 24 человека.

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Со второго места на первое поднялся один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин — его состояние увеличилось с начала года на 3,88 миллиарда долларов, до 23,5 миллиарда. На вторую строчку опустился совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, его богатство выросло на 2,85 миллиарда и достигло 22,3 миллиарда долларов. Третье место занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 20,5 миллиарда (рост на 2,64 миллиарда долларов).

На четвертом месте остался основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18,8 миллиарда долларов, которое увеличилось на 1,35 миллиарда. Пятую строчку занимает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, его капитал оценивается в 18,2 миллиарда долларов (рост на 2,13 миллиарда долларов).

На шестом и седьмом местах находятся Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», и Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»). Их состояние составляет 16,7 миллиарда и 16,3 миллиарда соответственно, а рост составил 2,83 миллиарда и 2,1 миллиарда долларов.

Восьмую строчку занимает Роман Абрамович (Evraz), его состояние увеличилось на 742 миллиона долларов, до 14,9 миллиарда долларов. Далее место делят бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 13,8 миллиарда долларов у каждого. После них следует акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман с состоянием в 13,6 миллиарда долларов, рост показателя составил 1,03 миллиарда долларов.

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