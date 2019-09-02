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15:01 (мск), источник: RNS

Минтруд прокомментировал идею изменения выплат накопительной пенсии

Решение о принятии или отклонении предложений Пенсионного фонда России по изменению механизма выплат накопительной части пенсии будет принято исходя из интересов граждан после получения позиций всех заинтересованных министерств и организаций, заявили RNS в пресс-службе Минтруда.

Источник: AP 2019

«Решение о принятии или отклонении предложений ПФР будет приниматься, исходя из интересов граждан, после получения позиций заинтересованных органов исполнительной власти и организаций и на основании дополнительных материалов и обоснований ПФР по его предложениям», — сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что для выработки Минтрудом объективной позиции по данному вопросу указанные предложения были направлены для предоставления экспертных мнений в Минфин России, Минэкономразвития России, Банк России, а также в профильные ассоциации.

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В ПФР ранее сообщили, что «предложенный вариант определения вида выплаты пенсионных накоплений не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства, — только перераспределение доли получателей накопительной пенсии и единовременной выплаты в сторону последней, поскольку пенсионные накопления людей, выходящих сегодня на пенсию, формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз».

Ранее РБК сообщило, что ПФР предлагает увеличить в 2,4 раза размер накоплений, ниже которого не будут назначаться ежемесячные выплаты, а будет производиться единовременная выплата. Также в фонде предложили рассчитывать накопительную часть пенсии в процентах не от общей суммы пенсии, а от прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по России.

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