Минтруд прокомментировал идею изменения выплат накопительной пенсии

«Решение о принятии или отклонении предложений ПФР будет приниматься, исходя из интересов граждан, после получения позиций заинтересованных органов исполнительной власти и организаций и на основании дополнительных материалов и обоснований ПФР по его предложениям», — сказали в пресс-службе.
В министерстве отметили, что для выработки Минтрудом объективной позиции по данному вопросу указанные предложения были направлены для предоставления экспертных мнений в Минфин России, Минэкономразвития России, Банк России, а также в профильные ассоциации.
В ПФР ранее сообщили, что «предложенный вариант определения вида выплаты пенсионных накоплений не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства, — только перераспределение доли получателей накопительной пенсии и единовременной выплаты в сторону последней, поскольку пенсионные накопления людей, выходящих сегодня на пенсию, формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз».
Ранее РБК сообщило, что ПФР предлагает увеличить в 2,4 раза размер накоплений, ниже которого не будут назначаться ежемесячные выплаты, а будет производиться единовременная выплата. Также в фонде предложили рассчитывать накопительную часть пенсии в процентах не от общей суммы пенсии, а от прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по России.