18:17 (мск), источник: Ведомости
Правительство отменит Красноярский экономический форум
Его заменят форумы в разных городах, посвященные нацпроектам.
В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд, пишет РБК со ссылкой на
Красноярский форум впервые прошел в 2004 г., его посетили около 700 гостей. В дальнейшем форум стал одним из важнейших мероприятий для российских политиков и бизнесменов, хотя уступал по числу участников экономическим форумам в Петербурге и Сочи, а также Восточному экономическому форуму во Владивостоке.
Председатель организационного комитета форума —
Именно на форуме в Красноярске
Ключевыми темами форума в 2012 г. назывались перспективные проекты, направления развития регионов страны. В выставке проектов участвовали 25 крупнейших российских компаний. Форум впервые посетил Владимир Путин, который тогда был главой правительства. Он принял участие в заседании экспертного совета Агентства стратегических инициатив.
В 2013 г. на форум снова приезжал Медведев, тогда форум проходил под девизом «Россия: Карта перемен». Он собрал около 3000 гостей. Медведев поучаствовал в пленарном заседании и работе двух дискуссионных площадок. Одной из ключевых тем обсуждения было развитие Сибири и кластерная политика.
В 2019 г. в форуме приняли участие около 9000 человек, были подписаны соглашения почти на 600 млрд руб. (в Петербургском форуме — на 3,27 трлн руб. без учета соглашений, сумма которых является коммерческой тайной, в Сочи — на 968 млрд руб.).