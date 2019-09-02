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18:00 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС назвала шантажом прогнозы роста цен авиабилетов

Оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов нет, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ранее «Известия» со ссылкой на представителя Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщили, что стоимость авиабилетов к концу года вырастет на 9−10%. ФАС назвала такой метод решения финансовых вопросов «шантажом пассажиров».

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС). Кроме того, ФАС отметила, что деятельность АЭВТ будет изучена на предмет сговора.

Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров.
ФАС
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О возможном росте цен на авиабилеты на внутренних рейсах ранее сообщали туроператоры. Речь идет о внутренних и субсидируемых авиарейсах.

В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила информацию о росте цен на авиабилеты в России в первые месяцы текущего года и не выявила резкого роста. «В среднем за этот период рост цен не превышает 5%», — отмечается в сообщении.

Основной причиной роста ФАС называет увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям. Ведомство добавило, что доля продаж авиабилетов через агентства-агрегаторы не превышает 30%.

По итогам первого квартала текущего года авиаотрасль оказалась в минусе на 45 млрд руб., следует из отчета АЭВТ. Это лишь немногим меньше убытков за весь прошлый год. Первый квартал традиционно не самый выгодный для компаний. Но даже если судить по первым месяцам последних трех лет, тенденция к росту убытков очевидна. За первый квартал 2018 года они составили 34 млрд, а 2017-го — 21 млрд руб.

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