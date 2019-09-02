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18:36 (мск), источник: РИА Новости

Кипр досрочно погасил кредит перед Россией

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Кипр досрочно погасил долг перед Россией, выплатив остаток в размере 1,56 миллиарда евро. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на кипрский Минфин.

Источник: РИА Новости

Экономика Кипра в 2011 году испытывала серьезные трудности из-за долговых проблем соседней Греции. Однако власти страны не собирались просить о финансовой помощи Евросоюз и МВФ в обмен на жесткие меры экономии, как это сделали Греция, Ирландия и Португалия.

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Никосия взяла у Москвы кредит в 2,5 миллиарда евро, однако этой суммы оказалось недостаточно.

В 2013 году Кипр попросил о реструктуризации долга для снижения нагрузки на бюджет. Россия согласилась перенести погашение кредита с 2016 на 2018−2021 годы. При этом процентную ставку снизили с 4,5 до 2,5 процента годовых.

В апреле текущего года Кипра разместил два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 миллиарда евро. Министр финансов страны Харис Георгиадис отметил, что средства пойдут исключительно на досрочное погашение российского кредита.

Как сообщил в июле замминистра финансов Сергей Сторчак, по условиям соглашения Россия обязана принять платеж, несмотря на потерю процентов от будущих периодов.

Никосия выплатила кредит четырьмя траншами в 2018 и 2019 годах.

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