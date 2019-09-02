Брат президента Молдавии стал партнером сына генпрокурора Чайки по мусорному бизнесу

Игорь Чайка и Александр Додон — совладельцы компании «Промышленный экологический оператор» (ПЭО), созданной 30 августа. По данным СПАРК, Игорю Чайке принадлежат 40% предприятия, у брата президента Молдавии Игоря Додона Александра — 10-процентная доля. Оставшаяся половина ПЭО — у Александра Пономарева, бизнес-партнера Чайки-младшего. Игорь Чайка подтвердил РБК создание новой компании и участие в ее капитале Александра Додона, но от дополнительных комментариев отказался.
Основным видом деятельности новой компании заявлен сбор неопасных отходов. Дополнительными видами деятельности указываются сбор, обработка и утилизация опасных и неопасных отходов, обработка сточных вод, оптовая торговля отходами и ломом, а также обработка и утилизация радиоактивных отходов и обращение с отработавшим ядерным топливом.
Новая компания планирует сосредоточиться на утилизации промышленных отходов и рекультивации земель, заявил близкий к компании источник РБК. Он отметил, что компания намерена восстанавливать грунт, который образуется при строительных работах, в том числе при строительстве станций и линий метро.
«Каждый год <…> на территории Москвы образуется около 9 млн куб. м строительных отходов и 24 млн куб. м грунта. Компания будет использовать их для изготовления рекультиванта, который применяется для восстановления биологического слоя почвы, чтобы землю можно было вернуть в оборот», — пояснил собеседник агентства.
ПЭО — не первый совместный бизнес Чайки и Додона. В июле РБК писал, что Додон получил 15% в компании «Архплей Девелопмент», ее основной владелец — Игорь Чайка (45%), еще 40% — у того же Александра Пономарева.
Кроме того, Чайка и Пономарев являются совладельцами компании «Хартия», которая также работает в сфере переработки отходов. Чайка купил 60% компании у ее основателя Александра Цуркана в 2017 году (принадлежат «Экогрупп», Чайка — бенефициар), в 2018-м Пономарев приобрел оставшиеся 40% (принадлежат АО «Рекавери», Пономарев — бенефициар).
Чайка — посол бизнес-ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье. Кроме того, сын генпрокурора курирует работу Российско-Молдавского экономического совета.