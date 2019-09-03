03:07 (мск), источник: ТАСС
В «Батькивщине» рассказали о «катастрофической ситуации» с запасами угля на Украине
КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/ — Глава Независимого профсоюза горняков сообщил, что показатели более чем вдвое отстают от прошлогодних.
Запасы угля на складах тепловых электростанций Украины на 54% меньше, чем годом ранее, что в условиях вхождения в
Мы сейчас имеем на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года. В прошлом году у нас были проблемы с накоплением угля на складах, а сейчас это просто катастрофа.
По его мнению, в ситуацию должно вмешаться новое руководство страны, поскольку это может угрожать стабильности электроснабжения предприятий зимой. Волынец считает, что нехватка угля напрямую связана с проблемами ценообразования на энергоресурсы.
Ранее украинские СМИ сообщили, что по состоянию на 2 сентября на складах тепловых электростанций Украины находится 688,4 тыс. тонн угля, что в 2,2 раза меньше прошлогодних показателей.
В августе у президента Украины Владимира Зеленского состоялось закрытое совещание по ситуации в энергетике. Представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус признал, что отопительный сезон на Украине может быть осложнен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед