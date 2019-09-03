03:23 (мск), источник: Ведомости
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Самолеты на 75 мест успела заказать S7 Group семьи Филевых.
«Я был недели две назад на совещании по развитию региональной авиации, и там один из руководителей Минпромторга доложил, что решено не делать Sukhoi SuperJet на 75 мест, так как на него нет спроса. У них основной заказчик — “Аэрофлот”, и он берет 100-местную машину», — рассказал в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев (компания принадлежит ему и членам его семьи).
S7 — крупнейший частный и второй после «Аэрофлота» перевозчик в стране. Также компания, по словам Филева, абсолютный лидер в региональных перевозках, минуя Москву и
Другой участник совещания сказал, что доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров. Человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; владеет ГСС), подтвердил, что SSJ75 разрабатываться не будет. Предварительное соглашение о заказе 75 SSJ75 S7 Group подписала с ГСС в апреле 2018 г. Поставки укороченных лайнеров ожидались с 2022 г.
«“Аэрофлот” через колено ломают [чтобы он брал SSJ100], а мы коммерческий заказчик — мы в 2017 г. начали эксплуатировать региональные Embraer и ограничили срок их лизинга пятью годами, чтобы заменить их отечественной машиной, когда ее обещали начать поставлять», — говорит Филев. «Аэрофлот» — крупнейший эксплуатант SSJ100, у него в парке их 49 шт. (еще один сгорел при жесткой посадке в «Шереметьево» 5 мая, погиб 41 человек), дополнительно он заказал еще 100 таких судов.
В госпрограмму развития авиационной промышленности с этого года заложено около 50 млрд руб. для ОАК на разработку SSJ75. Летом ОАК сообщала, что работа над SSJ75 только приостановлена, а в приоритете пока импортозамещение узлов для существующего лайнера.
Техническими требованиями S7 было перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины: катастрофа SSJ100 5 мая показала, что этот композит не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, как должен по международным требованиям, объясняет Филев.
Несколько
На них рассчитан «Морской старт». Разрешение, кстати, так и не было дано, и для «Морского старта» придется использовать только разрабатываемую «Роскосмосом» ракету «Союз-5».
S7 на протяжении своей истории никогда не занималась блефом. Все, что мы говорили, мы всегда делали
по-честному.И проектом 75-местной машины мы занимались всерьез.
Для региональных перевозок в России нужна машина именно на 75 мест, аналог советского регионального джета Ту-134. SSJ75 мог бы стать этой заменой. К тому же самолет изначально проектировался на 75 мест и в такой конфигурации S7 заказывала его еще в 2004 г., но потом его сделали 100-местным, вспоминает Филев.
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло — для существующей версии его бы надо перепроектировать. SSJ75 мог бы быть эффективным лайнером и востребованным в региональных перевозках, резюмирует он.
Представители Минпромторга и ГСС на запросы «Ведомостей» не ответили.
«S7 никогда преференций от государства не просила, поэтому за их заказом скорее всего стояла