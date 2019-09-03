02:54 (мск), источник: Lenta.Ru
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год
Как отмечают эксперты агентства Fitch, с 1 января 2020 года вступят в силу новые требования Международной морской организации ООН (International Maritime Organization, IMO). Содержание серы в судовом топливе должно будет уменьшиться с 3,5 до 0,5 процента. Это делается для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу.
Российская нефть сорта Urals содержит больше серы, чем британская Brent.
Эксперт сообщил, что сейчас разница между марками составляет 1,3 доллара за баррель (86,8 рублей).
По мнению Демченко, в начале 2020 года разница между Urals и Brent может вырасти на 7 долларов (467,2 рублей) за баррель. Он добавил, что потери ждут Россию, в том числе,
Директор Fitch отметил, что потери частных компаний будут меньше, чем у государства. Это связано с тем, что нефтяники продают и низкосернистые сорта нефти. По его словам, половина поставок «Роснефти» в Китай — это малосернистая нефть. Цена на данный сорт нефти вырастет, и компании получат прибыль, заявил эксперт.
В августе сообщалось, что стоимость нефти Urals может снизиться в 2020 году