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04:19 (мск), источник: ТАСС

Дерипаска выступил против отклонения его иска к Минфину США

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/ — Российский бизнесмен, в частности, просил суд Вашингтона предписать ведомству отменить введенные в отношении него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах.

Источник: РИА "Новости"

Российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил против просьбы Министерства финансов США к федеральному суду столичного округа Колумбия отклонить иск к ведомству и его главе Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.

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Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в понедельник в электронной базе данных судебной системы США. Копия ответа на ходатайство министерства имеется в распоряжении ТАСС.

Дерипаска, в частности, просил суд Вашингтона предписать ведомству отменить введенные в отношении него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах. 2 августа сторона защиты призвала отклонить иск истца.

«Суду следует отклонить ходатайство ответчика об отказе рассматривать дело или об упрощенном судопроизводстве и удовлетворить иск Дерипаски об упрощенном делопроизводстве и вынести решение в пользу всех его требований», — говорится в документе стороны истца.

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