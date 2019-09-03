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11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

Минпромторг не отказывается от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Источник: Объединенная авиастроительная корпорация

Ранее председатель совета директоров и совладелец S7 Group Владислав Филев рассказал в интервью «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от укороченных лайнеров, поскольку на них нет спроса.

«Информация об отказе развития семейства SSJ не соответствует действительности. Соглашение о намерениях с S7 рассматривается нами как перспектива развития программы, пилот частно-государственного партнерства в области авиастроения», — заявил представитель ведомства.

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Со ссылкой на расчеты он добавил, что российско-французский двигатель SAM146, установленный в укороченный SSJ «переразмерен, и не обеспечит экономическую эффективность эксплуатации». Поэтому Минпромторг совместно с авиапроизводителями работает над созданием отечественного двигателя ПД-8. «В дальнейшем, при условии наличия развитой региональной системы ППО (послепродажного обслуживания.— “Ъ”), частных инвестиций и якорного заказа, мы планируем запуск укороченной коммерческой версии», — отметило ведомство.

Ранее Филев сообщил «Ведомостям», что Минпромторг отказывается от выпуска самолетов Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса. Он услышал эту информацию на совещании по развитию региональной авиации, где один из руководителей Минпромторга доложил об этом. Источник газеты отметил, что доклад делал замминистра промышленности Олег Бочаров, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, владеет «Гражданскими самолетами Сухого», производителем SJJ 100).

Филев отметил, что S7 Group заказала у ГСС 75 таких лайнеров. «Но на совещании было сказано, что наше соглашение с ГСС ничтожно», — добавил он. По словам Филева, основным заказчиков ГСС является «Аэрофлот», покупающий 100-местный лайнер. Причиной отказа от разработки сокращенного лайнера, по мнению бизнесмена, могло стать условие S7, что ее специалисты должны участвовать в испытаниях этих самолетов и контролировать их соответствие нормам летной годности. Также S7 потребовала перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины.

Напомним, о том, что ОАК вынужденно переносит создание SSJ 75, «Ъ» сообщал в апреле 2019 года. За три года правительство планировало направить на укороченную версию SSJ 41,35 млрд руб.

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