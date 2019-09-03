13:44 (мск), источник: ТАСС
Курс доллара превысил 67 рублей
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 20 августа 2019 года.
Курс евро в свою очередь опустился на 0,04% — до отметки 73,23 рубля.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 1,35% и составила $57,88 за баррель.