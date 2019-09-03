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14:09 (мск), источник: РИА Новости

Кредиты физлицам в Сбербанке будет выдавать искусственный интеллект

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Искусственный интеллект к концу 2020 года будет принимать 100% решений о кредитах физическим лицам в Сбербанке, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.

Источник: РИА Новости
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«Сейчас у нас уже выдается на основании решений, принимаемых искусственным интеллектом, 100% кредитных карт, более 90% потребкредитов и свыше 50% ипотечных кредитов, поскольку это более сложный продукт. Но заявленный тренд, что модели будут принимать около 100% кредитных решений, — верный. Думаю, это произойдет к концу 2020 года», — сказал он.

Ведяхин добавил, что в настоящее время в банке не осталось ни одного подразделения, где бы не внедрялись технологии искусственного интеллекта. «Мы внедряем эту технологию везде, начиная с фронт-офиса — яркий пример тому недавнее обновление нашего мобильного приложения, которое сделало каждый “Сбербанк Онлайн” уникальным и не похожим на другой, — и заканчивая бэк-офисом, где искусственный интеллект принимает решения по рутинным операциям», — рассказал первый зампред правления Сбербанка.

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