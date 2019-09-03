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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ

«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»

И критикует ее предложения по хлорной нефти.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Конфликт давних противников — «Роснефти» и «Транснефти», ведущих споры из-за загрязнения российской экспортной нефти в нефтепроводе «Дружба» весной, снова накалился. Нефтекомпанию оскорбили комментарии трубопроводной монополии в отношении письма с предложениями по контролю качества нефти в системе, которое написал премьер-министру Дмитрию Медведеву глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер. Также «Роснефть» выступила против планов «Транснефти» по подмешиванию грязной нефти к чистой и ее поставке на российские НПЗ и в Европу. Кремль в очередной раз предпочел не вмешиваться в споры сторон.

«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву. В документе бывший канцлер Германии сделал ряд предложений по улучшению качества нефти в системе «Транснефти» на фоне ситуации с загрязнением сырья хлоридами в нефтепроводе «Дружба» в конце апреля.

В частности, Шрёдер выступил против передачи «Транснефти» по ее просьбе контроля над всеми пунктами сдачи нефти, большинство из которых сейчас частные (152 ПСП). По его мнению, вместо трубопроводной компании эту функцию должны выполнять независимые сюрвейеры.

Помимо этого глава совета директоров «Роснефти» считает необходимым ужесточить стандарты содержания хлорорганики в нефти с 6 до 1 ppm и, возможно, остановить работу мини-НПЗ.

В ответ представитель «Транснефти» Игорь Демин сказал, что компания поддерживает большинство предложений, изложенных в письме, но услуги сюрвейеров будут на порядок дороже услуг самой монополии по контролю качества нефти. По его словам, Шредёр может быть не осведомлен о том, что сама «Роснефть» в 2018—2019 годах сдавала в систему трубопроводов нефть с содержанием хлоридов до 8 ppm, а ее заводы рассчитаны на переработку даже более «жесткого» сырья.

При этом «Роснефть» выступила «категорически против» планов «Транснефти» компаундировать загрязненную нефть с чистой и поставлять на НПЗ Центрального региона и в порт Приморск нефть с содержанием до 6 ppm.

В нефтекомпании считают, что это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки. «Это означает, что экспортные поставки через морской терминал Приморск будут содержать запретительные характеристики для европейских НПЗ, что приведет к очередному удару по репутации России как надежного поставщика», — говорится в заявлении компании.

Во вторник в «Роснефти» сообщили, что обращение Герхарда Шрёдера к Дмитрию Медведеву в том числе «отражает позицию европейских потребителей и содержит тщательно проработанные, распространенные в мировой практике и поддержанные отраслевыми экспертами предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России, Германии, других стран ЕС и на снятие долгосрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти». Притом в компании отметили, что сейчас судьба всего объема суррогатного сырья не решена, претензии пострадавших грузоотправителей и их контрагентов не урегулированы, а конструктивные предложения, такие как инициатива Герхарда Шрёдера, «подвергаются публичному шельмованию».

В Кремле предпочли дистанцироваться от нового витка конфликта «Транснефти» и «Роснефти».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что там не будут вмешиваться и реагировать на продолжение публичного спора компаний, так как это «не наша прерогатива».

Ольга Мордюшенко

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