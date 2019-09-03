17:55 (мск), источник: Коммерсантъ
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
И критикует ее предложения по хлорной нефти.
Конфликт давних противников — «Роснефти» и «Транснефти», ведущих споры
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера
Помимо этого глава совета директоров «Роснефти» считает необходимым ужесточить стандарты содержания хлорорганики в нефти с 6 до 1 ppm и, возможно, остановить работу
В ответ представитель «Транснефти» Игорь Демин сказал, что компания поддерживает большинство предложений, изложенных в письме, но услуги сюрвейеров будут на порядок дороже услуг самой монополии по контролю качества нефти. По его словам, Шредёр может быть не осведомлен о том, что сама «Роснефть» в 2018—2019 годах сдавала в систему трубопроводов нефть с содержанием хлоридов до 8 ppm, а ее заводы рассчитаны на переработку даже более «жесткого» сырья.
В нефтекомпании считают, что это приведет к искусственному ухудшению качества сырья в процессе его транспортировки. «Это означает, что экспортные поставки через морской терминал Приморск будут содержать запретительные характеристики для европейских НПЗ, что приведет к очередному удару по репутации России как надежного поставщика», — говорится в заявлении компании.
Во вторник в «Роснефти» сообщили, что обращение Герхарда Шрёдера к Дмитрию Медведеву в том числе «отражает позицию европейских потребителей и содержит тщательно проработанные, распространенные в мировой практике и поддержанные отраслевыми экспертами предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России, Германии, других стран ЕС и на снятие долгосрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти». Притом в компании отметили, что сейчас судьба всего объема суррогатного сырья не решена, претензии пострадавших грузоотправителей и их контрагентов не урегулированы, а конструктивные предложения, такие как инициатива Герхарда Шрёдера, «подвергаются публичному шельмованию».
Ольга Мордюшенко