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17:32 (мск), источник: Секрет Фирмы

Дорогие и подозрительные. Российские чиновники потратили миллиарды на сомнительные госзакупки

Активисты антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» опубликовали результаты своей деятельности за шесть лет. С 2013 по 2019 год проект выявил нарушения в сфере закупок на сумму более 315 млрд рублей.

Источник: РИА "Новости"

Проект запустили 1 сентября 2013 года по прямому распоряжению президента Владимира Путина. В первые годы антикоррупционная команда занималась расследованиями, связанными с закупками предметов роскоши чиновниками и госкорпорациями. Но сейчас фонд сосредоточился на выявлении сговоров при проведении госзакупок.

Руководитель проекта «За частные закупки» Валерий Алексеев отметил, что они активно взаимодействуют со Счётной палатой, Федеральной антимонопольной службой и Генпрокуратурой.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах госзакупок.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще, эта ситуация, как говорят у нас, достала», — сказал он.

Анатолий Круглов

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