Дорогие и подозрительные. Российские чиновники потратили миллиарды на сомнительные госзакупки

Проект запустили 1 сентября 2013 года по прямому распоряжению президента Владимира Путина. В первые годы антикоррупционная команда занималась расследованиями, связанными с закупками предметов роскоши чиновниками и госкорпорациями. Но сейчас фонд сосредоточился на выявлении сговоров при проведении госзакупок.
Руководитель проекта «За частные закупки» Валерий Алексеев отметил, что они активно взаимодействуют со Счётной палатой, Федеральной антимонопольной службой и Генпрокуратурой.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах госзакупок.
«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще, эта ситуация, как говорят у нас, достала», — сказал он.