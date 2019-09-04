08:49 (мск), источник: Ведомости
Интервью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова «Ведомостям». Главное
О том, как движется проект сверхзвукового лайнера, господдержке судостроителей и автопроизводителей и партнерстве с Китаем.
Накануне Восточного экономического форума (ВЭФ) министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал «Ведомостям», чего ожидает от ВЭФа, перспективах отечественного авиастроения и автопрома, а также поделился мыслями о сотрудничестве с КНР в различных отраслях. Китай стал важным международным партнером России, но нашей стране выгодны далеко не все проекты, которые продвигает китайская сторона.
«Такие площадки, как ВЭФ, позволяют лучше налаживать связи представителям власти и бизнеса, привлекают зарубежных партнеров. ВЭФ интересен не только азиатскому бизнесу — здесь планируют присутствовать также европейские, американские коллеги».
И мы видим, что, какая бы ни была политическая конъюнктура, они сюда едут, хотят работать, заключают контракты. Дальний Восток интересен всем: это связующее звено, экономический мост между Европой и Азией, между Западом и Востоком.
«Инициатива [законодательно ограничить срок эксплуатации вертолетов 25 годами] действительно была. Мы исходили из того, что более 70% парка имеет возраст свыше 25 лет, это запредельные сроки, парк требует обновления. Ограничивать, думаю, в итоге не будем. С учетом мнения широкого круга эксплуатантов мы признали это нецелесообразным. Будем делать ставку именно на механизмы стимулирования. Мы отчетливо понимаем, что надо учесть и потребности населения, и возможности эксплуатантов, для которых такое обновление, конечно, влечет определенную финансовую нагрузку.
Минпромторг России сделает этот процесс максимально выгодным и комфортным для участников рынка. В частности, в проект бюджета на 2020−2021 гг. внесена программа
«Буквально на прошлой неделе, на полях авиакосмического салона МАКС в Жуковском, где КНР выступила
У наших китайских партнеров, конечно, очень серьезные амбиции — и они на это имеют право. Но мы сторонники полноправных партнерских отношений, и в ходе этого раунда переговоров мы еще раз донесли нашу позицию, что линия разделения в проекте должна проходить не между рынками, а между разработкой и производством, что соответствует духу подписанного ранее межправительственного соглашения".
В сентябре мы ожидаем от китайской стороны положительного решения в отношении регистрации в России инженерного центра и наделения его полномочиями разработчика самолета CR929.
«В 2022—2026 гг. может быть начато
Сейчас в мире отсутствуют необходимые для создания такого самолета маршевые силовые установки — к примеру, серийно производимый у нас двигатель НК-32 (устанавливается на сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160. — «Ведомости») не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов. Необходима разработка нового двигателя. Уверен, что российские двигателестроители справятся с этим, если будет поставлена такая задача.
На базе Ту-160 [как обсуждалось в том числе] проект невозможен. У нас же нет задачи поместить человека в капсулу и перевезти его между двумя точками в пространстве, преодолев сверхзвуковой барьер. У нас задача создать экономически оправданную модель самолета, отвечающую требованиям комфорта.
Сверхзвуковой лайнер должен быть компактной машиной. Скорее всего, на 16−19 мест. Скорость должна быть примерно 2000−3000 км/ч. Делать на 1500 км/ч просто смысла нет: коммерческие лайнеры летают сегодня со скоростью почти 900 км/ч, кто же будет покупать сверхзвуковой самолет вдвое дороже, если разница в скорости будет незначительной? Сейчас просто нет таких технологий, которые позволили бы обеспечить сверхзвук по цене дозвукового самолета.
«Для финансирования строительства верфи ООО «ССК «Звезда» привлекло кредит в Газпромбанке. В июле ССК «Звезда» обратился к нам с просьбой возместить 3,3 млрд руб. — это часть расходов на уплату процентов по кредиту. В бюджете 2020−2022 гг. предусмотрены расходы на эти субсидии в размере 2,4 млрд руб., в 2020 г. мы рассмотрим заявку «Звезды» и примем решение. Субсидирование строительства судов на ССК «Звезда» касается только крупнотоннажных судов, которые ранее в России не строились
Минпромторг разработал и направил на рассмотрение в правительство проект постановления, который утверждает правила субсидирования затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов. Никем не оспаривается, что объем субсидирования должен рассчитываться на основе разницы между фактической и контрактной стоимостью строительства крупнотоннажного судна. В процентном отношении объем поддержки может различаться. Так, для
Мощности верфи позволяют разместить заказы на строительство судов, планируемых Росморречфлотом в рамках федеральных проектов «Морские порты России» и «Северный морской путь».
«Сегодня на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство [Aurus], которое будет способно выпустить в 2020 г. не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 г. уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций. Главный индустриальный партнер проекта — «Форд Соллерс Елабуга» — уже заказал необходимую оснастку для производства.
Сейчас производятся лимузин и седан. Все выпускаемые машины Aurus уходят в госструктуры или используются в испытаниях. Минивэн пока в опытном производстве, параллельно идет его сертификация. Внедорожник тоже должен пройти все испытания, включая сертификацию. На эту модель будет делаться главный акцент — так складывается конъюнктура на рынке, таковы запросы наших зарубежных партнеров. Компания Tawazun думает о возможности сборки в ОАЭ именно внедорожника. Думаю, это 2021−2022 годы, не раньше.
По большому счету никакого сдвига сроков не было (ожидалось, что розничные продажи начнутся в I квартале 2019 г., но на открытии шоурума в «Москва-сити» было заявлено, что это произойдет в 2020 г. — «Ведомости»). Мы изначально анонсировали, что предварительные заявки начнут принимать в начале этого года, — так оно и произошло. Сейчас собрано более 500 таких заявок.
Моя приемная точно не формирует списков [клиентов не из госорганов]. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Но, думаю, будет корректней, если первые обладатели автомобилей сами прокомментируют покупку. Не думаю, что
«Мы точно будем просить зарезервировать средства для того, чтобы иметь возможность принимать оперативные решения при изменении ситуации на рынке. В проекте федерального бюджета на 2020 г. предусмотрено почти 19 млрд руб. на мероприятия по стимулированию спроса на автотранспортные средства (льготное автокредитование и единая лизинговая субсидия).
Что касается BMW, то они сами заморозили процесс рассмотрения своей заявки [на заключение СПИКа]. Мы коллег предупреждали (в последний раз видел их в мае), что у них остается мало времени и после принятия нового формата СПИК 2.0 мы не сможем подписывать контракты на прежних инвестиционных условиях. Что, собственно, и случилось [после 13 августа].
Мы не просто отбивались [от прихода в Россию китайских автопроизводителей] — мы не видели фундаментального стратегического бенефициара, партнера, который выполнил бы все свои обязательства. Все предыдущие попытки китайских компаний создать производство автомобилей в различных регионах не заканчивались успехом. И это не зависело от нашей позиции: мы не могли запрещать или разрешать. Great Wall, ничего не прося, сначала построила завод, а уже потом мы получили официальную заявку на заключение СПИКа для развития проекта. Компания прошла эволюционное и инновационное развитие, а это самое главное для нас. Если коллеги, как написано в заявке, будут выполнять свои инвестиционные и технологические планы, то это будет качественный, хороший партнер. Конечно, это означает и усиление конкуренции. Но далеко не с нашими основными российскими моделями — стоимость машин китайского концерна начинается от 1,5 млн руб. Думаю, вряд ли [можно ожидать появления в России других автозаводов полного цикла, построенных китайскими автоконцернами]. Это связано прежде всего с тем, что по правилам СПИК 2.0 мы будем объявлять конкурсы на технологии, а не на создание производств. А сейчас у нас в стране с учетом СПИКов, уже одобренных межведомственной комиссией, дополнительных потребностей в автомобильных мощностях точно нет.
«В соответствии с нашими обязательствами перед ВТО мы не компенсируем таможенные пошлины. Более того, смысл соглашений о промсборке, большинство из которых заканчиваются в этом году, как раз в направлении предприятиями экономии от полученных от государства льгот на локализацию. Мы договорились с ВТО, что в 2020 г. завершим все соглашения о промсборке. Фактически те компании, которые добросовестно выполнили соглашения о промсборке, теперь не нуждаются в