Мантуров назвал причину смены главы «Ауруса»

«Основная причина заключается в том, что реализация проекта перешла от стадии изучения рынка к стадии производства. К тому же, сам “Аурус” получил партнера в лице Tawazun. Это уже состоявшаяся производственная структура, с подразделениями маркетинга и продаж. Ширинов — один из самых востребованных профессионалов в этой области, у него есть опыт реализации проектов с нуля. Поэтому по итогам закрытого конкурса по отбору руководителя и было принято такое решение», — заявил чиновник в интервью «Ведомостям», опубликованном в среду.
По его словам, к Хильгерту нет «абсолютно никаких» претензий.
Он достойно выполнил свои задачи и помог правильно выстроить маркетинг, позиционирование Aurus.
Денис Мантуровминистр промышленности и торговли РФ
Хильгерт, «который стоял у истоков создания компании и внес в ее развитие огромный (вклад — ИФ), продолжит сотрудничество с “Аурусом” в статусе советника генерального директора», сообщало ведомство ранее.
«В рамках проекта проделана огромная работа, создана профессиональная команда, способная разработать и освоить в производстве новую современную автомобильную платформу. Сейчас перед нами стоит задача по развитию индустриального проекта Aurus для увеличения выпуска автомобилей, а также создание сети продаж и сервисной поддержки клиентов», — заявлял ранее Ширинов, слова которого приводил Минпромторг.
Министерство отмечало, что в приоритетные планы нового генерального директора будет входить подготовка к серийному производству Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ «Алабуга», где с 2021 г. планируется выпускать до 5 тыс. автомобилей в год, а также подготовка всего цикла мероприятий по обеспечению продаж и послепродажного обслуживания, «чтобы соответствовать самым высоким мировым стандартам».
Ширинов — выпускник Нижегородского института иностранных языков, получил дополнительное образование в Международном институте менеджмента (Санкт-Петербург). До назначения в «Аурус» занимал должности замглавы, а также коммерческого директора ПАО «Соллерс» (MOEX: SVAV). Перед этим он отвечал за развитие производственных подразделений компании в Татарстане, включая заводы в Елабуге и Набережных Челнах.
Проект «Кортеж», получивший впоследствии название Aurus, реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 г.
В разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Модельный ряд включает в себя машины четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Продажи на российском и международном рынках седанов и лимузинов начнутся в 2019 г.