06:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
«Росгеология» спешит на платформу
Она претендует на статус шельфовой госкорпорации.
Как выяснил «Ъ», Минэнерго рассматривает возможность создания на базе «Росгеологии» госкорпорации, которая займется координацией работы частных компаний на шельфе. Через нее предполагается сохранить контроль над лицензиями на шельфе, даже если доступ частных инвесторов к нему будет облегчен. Эксперты сомневаются, что возможностей «Росгеологии» достаточно для работы на шельфе: ей потребуется финансирование, источники которого неясны.
«Росгеология» может стать госкорпорацией для управления нераспределенными шельфовыми лицензиями в Арктике. Рассмотреть такой вариант в проекте доклада (копия есть у «Ъ») президенту РФ Владимиру Путину предлагает глава Минэнерго Александр Новак. Документ подготовлен как ответ на обращение
Но в Минэнерго предлагают более консервативный вариант: у специально созданной шельфовой госкорпорации либо у привлеченной к управлению лицензиями «Росгеологии» должно остаться не менее 50% в проектах на шельфе. В самом министерстве на запрос «Ъ» не ответили.
Сейчас лицензии на шельф могут получить лишь структуры «Роснефти» и «Газпрома», но закон не запрещает им привлекать миноритарных частных игроков, в том числе и иностранцев. «Роснефть» уже создавала такие СП с Eni, ExxonMobil и Equinor, но проекты остановились
Правительство решило либерализовать доступ к шельфу, следует из протокола совещания
Несколько собеседников «Ъ» в отрасли отмечают, что, несмотря на наличие госзаказа, финансовое положение «Росгеологии» ухудшилось, что приводит к неисполнению контрактов.
Сейчас холдинг предлагает создать госпрограмму по геологоразведке в Арктике, в рамках которой хочет получить 300 млрд руб. из бюджета и ФНБ, но пока решения нет. Создание арктической программы в ходе госкомиссии в июле поддержал Юрий Трутнев, отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
По мнению главы консультационного центра «Гекон» Михаила Григорьева, перед созданием шельфовой госкорпорации надо понимать, какие задачи она будет выполнять. Например, в случае «Росгеологии» госкомпания может осуществлять геофизические, геохимические,
Дмитрий Козлов