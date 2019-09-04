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09:43 (мск), источник: ТАСС

Орешкин назвал главные условия для перехода к четырехдневной рабочей неделе

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/ — Министр экономического развития считает, что необходимо повышение доходов населения и производительности труда.

Источник: РИА "Новости"

Главными условиями для перехода к четырехдневной рабочей неделе в России являются повышение доходов населения и рост производительности труда. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

«Главным условием изменения в трудовом законодательстве является, в первую очередь, на первом этапе, достижение более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда. Именно это открывает возможность для практической дискуссии как в части четырехдневной рабочей недели, так и других трудовых инноваций, которые могут быть в регулировании трудовых отношений в нашей стране», — отметил министр.

При этом он не стал говорить о возможных сроках сокращения рабочей недели.

Здесь важно сконцентрироваться на этом этапе именно на задаче повышения доходов населения, и решать задачи поэтапно.
Максим Орешкин

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.

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