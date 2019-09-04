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17:22 (мск), источник: Forbes

Заморозка всех счетов за 25 копеек: налоговики предложили решение проблемы копеечных долгов

ФНС собирается отказаться от практики блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек. Теперь ведомство предлагает позволить бизнесу гасить долг самому.

Источник: Reuters

В июне этого года предпринимательница Ирина Галушкина осталась без денег. Инспекция ФНС по Всеволожскому району Петербурга из-за долга в 25 копеек заблокировала ей все счета — счет ИП и личный счет, через который она выплачивает ипотеку. «На вопрос, почему не предупредили, они ничего ответить не смогли», — пожаловалась она в комментариях на Facebook, рассказывая о своем опыте работы с налоговой.

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Блокировка за копеечные долги

В разговоре с Forbes Галушкина сказала, что долг образовался из-за небольшой погрешности в расчетах. По правилам банки обязаны блокировать на счетах должников только сумму задолженности. Это же ранее Forbes подтверждали и в ФНС — замораживают только сумму долга. «Все, что свыше этой суммы, в полном распоряжении налогоплательщика», — говорилось в комментарии службы.

Галушкина уверяет, что ее счета заблокировали полностью. «Деньги списали сразу, но счетами я не могла пользоваться до тех пор, пока налоговая не получила эти копейки на свой счет», — вспоминает она. На зачисление средств ушло четыре дня.

Самое абсурдное, что деньги по другой статье налогов в налоговой на счету у меня лежали, там были десятки тысяч рублей. Но на мою просьбу взыскать из них эти копейки мне ответили отказом. У них так не положено, они не имеют права.
Ирина Галушкина

«Такие примеры, к сожалению, есть, когда блокируют счета. И из-за небольших сумм парализуют работу счета», — сказал Forbes сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Бизнесмены давно жалуются на то, что налоговые органы блокируют им счета из-за мелких долгов в несколько копеек или рублей. Сейчас, если человек или компания не уплатили в положенный срок налоги, штрафы или пени, налоговая имеет право самостоятельно списать этот долг. Для этого она направляет в банк поручение с требованием приостановить операции по всем счетам должника и списать сумму задолженности.

При этом сумма долга блокируется даже на личных счетах физлица, оказавшегося должником по счету своего ИП.

И себе, и людям

Как стало известно Forbes, Федеральная налоговая служба предлагает от такой практики отказаться, облегчив жизнь и себе, и предпринимателям. Ведомство не хочет больше взыскивать с предпринимателей мелкие долги, оставив заботу о них на совести самих бизнесменов.

ФНС уже подготовила соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Минфин в августе внес их в правительство, сообщил представитель министерства. Forbes ознакомился с текстом, пресс-служба ФНС подтвердила суть поправок.

Если поправки примут, налоговые больше не будут самостоятельно изымать задолженность, если сумма долга не превышает трех тысяч рублей.

Этот долг предпринимателям позволят погасить самостоятельно в течение трех лет после появления задолженности. Налоговая сама спишет долг со счета бизнесмена только в том случае, если он не будет погашен в течение трех лет. То же самое произойдет, если сумма долга превысит указанные три тысячи рублей.

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«Реализация данных изменений минимизирует случаи применения мер взыскания по малоценным долгам до трех тысяч рублей и сократит случаи общения с налоговыми органами тех компаний и предпринимателей, которые в целом своевременно платят налоги», — пояснили в пресс-службе ФНС. Новая инициатива выгодна и бизнесу, и ведомству — она уменьшит организационные издержки налогоплательщиков и банков, добавили в ведомстве.

Налоговикам же она позволит сократить расходы на администрирование и взыскание долгов, уверен партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Сейчас эти расходы иногда превышают сами долги. «Стоимость бумаги, работы сотрудников и банковских переводов выше, чем сумма долга. ФНС просто невыгодно их взыскивать», — соглашается и адвокат Forward Legal Григорий Нистратов.

ФНС уже не взыскивает сразу мелкие долги с физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Сейчас налоговая лишь хочет распространить эту меру и на бизнес, рассказывает Нистратов. Он указывает, что бизнес чаще, чем физлица, сталкиваются с техническими сбоями из-за копеечных долгов перед налоговой.

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Новые послабления появились после того, как спор о блокировке личных счетов предпринимателей из-за маленьких долгов вылился в публичное поле. Еще в июле Ассоциация банков «Россия» обратилась к ФНС с просьбой разъяснить порядок взыскания долгов предпринимателей. В банках не понимали, должны ли они блокировать личные счета клиентов за долги по ИП. В ФНС тогда объяснили, что они обязаны приостанавливать операции по всем счетам должника, в том числе и по личным. «Законодательством не предусмотрены отдельные “претензии” к счетам индивидуального предпринимателя. Задолженность в результате предпринимательской деятельности возникает не по счёту, а у самого физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя. При наличии задолженности меры применяются ко всем счетам такого должника — физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем», — поясняли тогда в ведомстве.

Людмила Петухова

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