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02:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале

Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек. Этот показатель вырос почти на 1,5 млн человек по сравнению с предыдущим периодом, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Источник: Reuters

Доля неформальной занятости составила 21,3% от общей численности занятых людей, которая по итогам второго квартала составила 71,6 млн. Из этого следует, что в неформальном секторе работает каждый пятый россиянин.

Издание отмечает, что этот показатель подвержен сезонности.

Он всегда растет весной и летом, поскольку существенная часть работников заняты в сельском хозяйстве. Однако по сравнению со вторым кварталом прошлого года прирост все равно значительный — 3,9% (или на 566 тыс. человек).

Год к году показатель неформальной занятности вырос на процентный пункт и достиг самого высокого значения с 2016 года, который также был рекордным.

Для большинства россиян (14,2 млн), которые заняты в неформальном секторе, эта работа является единственной. Чуть более миллиона человек совмещают работу в неформальном секторе с официальной.

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