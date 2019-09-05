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04:00 (мск), источник: "Российская газета"

Эксперты рассказали, куда легче устроиться без опыта работы

65% российских компаний готовы принять на работу выпускников вузов без опыта работы. Лишь 23% работодателей не предоставляют рабочие места недавним студентам.

Источник: Reuters

Об этом «Российской газете» рассказали в компании Superjob. Данный сервис по поиску высокооплачиваемой работы выяснил у представителей кадровых служб, принимают ли они на работу молодых специалистов. В социологическом опросе участвовали представители 700 российских компаний из всех округов России.

Каждая восьмая компания, открытая для молодых специалистов, готова принять на работу инженеров. Вакантные места на позиции ассистентов основных специалистов готова предоставить вчерашним выпускникам каждая десятая компания.
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Вакансии менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами открыты для выпускников в 9% компаний. По 6% компаний принимают на работу молодых IT-специалистов или учителей. В 5% компаний выпускникам предлагают трудоустройство на любые начальные позиции.

В 4% российских компаний выпускники могут работать операторами call-центра или администраторами. Столько же компаний готовы принять молодых специалистов на различные позиции с обучением.

Для начинающих юристов и поваров открыты двери 3% российских компаний. По 2% работодателей готовы оформить в штат таких специалистов, как бухгалтер, экономист, водитель и фармацевт.

Среди других позиций, на которые готовы брать молодых специалистов без опыта, — менеджер по персоналу, страховой агент, интервьюер, стилист, промоутер, PR-менеджер, журналист, маркетолог и инструктор.

По данным Superjob, больше всего компаний, открытых для вчерашних выпускников вузов, было в 2013 году — 72%. Реже всего о готовности принять на работу молодых специалистов говорили в 2009 году — 54% работодателей готовы были это сделать. В прошлом году выпускников вузов могли трудоустроить 68% работодателей.

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