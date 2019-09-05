Сердюков назвал количество руководителей в ОАК избыточным

«Интеграция предполагает совершенствование процессов корпоративного управления, а также внедрение стандартов и практик, принятых в Ростехе. Одна из проблем ОАК — избыточное количество руководителей различного уровня. В связи с этим были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата. В частности, с 15 до 11 сократилось количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК», — сказал Сердюков.
Кроме того, отметил он, упразднено пять должностей заместителей генерального директора.
В дочерних компаниях ОАК также запущены процессы оптимизации административно-управленческогои вспомогательного персонала.
«Отмечу, что квалифицированный инженерный и конструкторский состав оргштатные мероприятия не затрагивают», — добавил индустриальный директор Ростеха.
В конце октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31% акций ОАК. По словам главы госкоропорации Сергея Чемезова, вхождение ОАК в Ростех будет завершено в течение полутора лет.
Позднее в Ростехе пояснили, что ОАК — «актив непростой, ряд процессов нуждается в перенастройке». Первоочередные задачи, которые ставит Ростех, — оптимизация процессов управления и производства.