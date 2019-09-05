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09:44 (мск), источник: РИА Новости

Сердюков назвал количество руководителей в ОАК избыточным

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Количество руководителей в ОАК избыточно, даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков.

Источник: Ростех

«Интеграция предполагает совершенствование процессов корпоративного управления, а также внедрение стандартов и практик, принятых в Ростехе. Одна из проблем ОАК — избыточное количество руководителей различного уровня. В связи с этим были даны рекомендации по оптимизации центрального аппарата. В частности, с 15 до 11 сократилось количество руководителей и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении президента ОАК», — сказал Сердюков.

Кроме того, отметил он, упразднено пять должностей заместителей генерального директора.
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В дочерних компаниях ОАК также запущены процессы оптимизации административно-управленческогои вспомогательного персонала.

«Отмечу, что квалифицированный инженерный и конструкторский состав оргштатные мероприятия не затрагивают», — добавил индустриальный директор Ростеха.

В конце октября 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Ростеху 92,31% акций ОАК. По словам главы госкоропорации Сергея Чемезова, вхождение ОАК в Ростех будет завершено в течение полутора лет.

Позднее в Ростехе пояснили, что ОАК — «актив непростой, ряд процессов нуждается в перенастройке». Первоочередные задачи, которые ставит Ростех, — оптимизация процессов управления и производства.

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